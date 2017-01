Großrazzia führt auch nach Freital Bei dem Großeinsatz am Mittwoch wurden die Polizisten auch in der Stadt fündig. Zwei Personen wurden festgenommen.

Bei der Großrazzia am Mittwoch im Raum Dresden waren Polizeibeamte auch in Freital im Einsatz. Wie die Bundespolizei bestätigt, sind in der Stadt eine Wohnung und zwei Fahrzeuge durchsucht worden. „Dabei wurden Beweismittel sichergestellt“, sagt Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna. Diese könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Diebesgut haben die Ermittler nicht finden können. Bei dem Einsatz sind in Freital auch zwei Haftbefehle vollstreckt worden. Dabei sind eine 31 Jahre alte Lettin und ein 36-jähriger georgischer Staatsbürger, der sich hierzulande geduldet aufhält, festgenommen worden.

In einer Großrazzia hatte die Polizei am Mittwoch eine internationale Diebes- und Hehlerbande ausgehoben. Dabei wurden 31 Wohnungen, Einrichtungen, Geschäfte und Asylbewerberheime in Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht und insgesamt 15 Personen festgenommen. Rund 600 Bundespolizisten waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Zollfahndung, dem sächsischen Landeskriminalamt und der Steuerfahndung. Im Fokus standen georgische Diebe und vietnamesische Hehlerinnen. Sie sollen vor allem Babynahrung, Spirituosen, Tabak und Kaffee gestohlen und teils bis nach China verkauft haben. Auch die in Freital festgenommene Lettin soll zu den Hehlern gehören. Die Großrazzia war das Ergebnis monatelanger Ermittlungen der Dresdner Staatsanwaltschaft. Es handelt sich um einen der größten Einsätze gegen die organisierte Kriminalität der vergangenen Jahre in Mitteldeutschland.

