Großraschützer gesperrt Der Tunnel in Großenhain soll ab Montag innerhalb von drei Wochen abgerissen werden. Die Umleitung ist lang.

Schon laufen die Erdarbeiten an der abzureißenden Unterführung Großraschützer Straße in Großenhain. Ab Montag gilt hier Vollsperrung. © Klaus-Dieter Brühl

Es wird ernst: Der Tunnel Großraschützer Straße soll im Zuge des Bahnausbaus abgerissen werden. Deshalb wird wie angekündigt ab Montag die Großraschützer Straße für drei Wochen voll gesperrt. „Die offizielle Umleitung wird wie im Vorjahr großräumig über Skassa-Priestewitz auf die B 101 geführt bzw. im Norden von Roda über Wildenhain auf die Ortsumfahrung Großenhain“, so Amtsleiter Matthias Schmieder. Auch für Fußgänger und Radfahrer sei in der Zeit kein Durchkommen möglich. Bekanntermaßen werden die Großenhainer über die Schulstraße Richtung Strießen abkürzen. Auch wenn das keine ausgewiesene Umleitung ist, hat sich die Stadt entschieden, dort den Winterdienst wieder einzuführen. „Die Straße ist doch sehr verweht, aber wir machen das ohne Garantie“, so Amtsleiter Schmieder.

Ampeln werden ausgeschaltet

Berücksichtigt wird auch, dass es durch veränderte Verkehrsströme zu Rückstaus kommen kann. Deshalb sollen die Ampeln an der Zschieschener Kreuzung und an der Elsterwerdaer Straße (von der B 98 kommend) in den drei Wochen ausgeschaltet werden. Danach läuft der Verkehr wieder planmäßig durch den geöffneten Tunnel über die Großraschützer Straße.

Zweispurig über Behelfsumfahrung

Ab wann dann die zweispurige Behelfsumfahrung wirksam wird, kann Projektingenieur Günter Rossmann von der Bahn noch nicht sagen. Doch Fakt ist: Bis die neue Bahnbrücke auf 30 Metern wieder aufgebaut ist, wird diese Umfahrung einschließlich Fuß/Radweg Bestand haben. Richtung Großraschütz geht es dann hinterm Bergkeller durch einen neuen Tunnel durch den Bahndamm hindurch. Die Planer sind noch kräftig am Zirkeln, damit dort auch zwei Lkw gefahrlos aneinander vorbeifahren können. „Jeder Baum und jede Lampe müssen dabei berücksichtigt werden“, so Matthias Schmieder. Natürlich wird diese Behelfsumfahrung nach Abschluss der Bauarbeiten wieder rückgebaut.

So fährt der Bus Für die Linie 450 gilt vom 16. Januar bis 3. Februar folgende Umleitung: Kleinraschützer Straße - Skassaer Straße - Wildenhainer Straße - Dr. Külz-Straße - B98 - B101 - Auenstraße zum Cottbuser Bahnhof. Die Haltestellen Schulstraße, Bergkeller und Parkstraße entfallen.

Auf Nachfragen von Anwohnern haben Stadt und Bahn geprüft, eventuell einen ehemaligen Fußüberweg über die Gleise an der Tischlerei Caspar als Schulweg wieder zu reaktivieren. Doch das ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Ruftaxi für Notfälle

Deshalb hat die Bahn einen Pauschalvertrag mit einem Taxiunternehmen für Notfälle abgeschlossen. Nur für die Merschwitzer Straße und den Florian-Geyer-Weg wird diese Möglichkeit eingeräumt. Die Anwohner erhalten die Rufnummer persönlich. Wer dieses Taxi in die Stadt nutzen will, muss Adresse und Zielort hinterlegen.

Ab Februar ist Tunnel Auenstraße dicht

Problematisch wird der Weg für Fußgänger und Radfahrer in die Innenstadt deshalb, weil bereits die Parkstraße schon gesperrt ist – dort wird der Bahntunnel noch im Januar abgerissen. Ab 1. Februar, so Projektingenieur Günter Rossmann, wird dann auch der Tunnel Auenstraße gesperrt. Hier soll Mitte Februar der Abriss starten. Von drei Radwegen in die Innenstadt ist dann nur noch einer nutzbar – am Berliner Bahnübergang. Deshalb wird zeitlich ab 1. Februar dort ein weiterer Rad-/Fußweg über die Gleise geöffnet. Noch muss dafür eine Weiche ausgebaut werden. „Für Autofahrer sind beide Wege absolut tabu“, bekräftigt Schmieder. Nur der Winterdienst würde jetzt durch den Tunnel fahren. Bis Ende Juni sollen die neuen Tunnel Parkstraße und Auenstraße fertig sein und die Straßen in dieser Reihenfolge dann auch wieder freigegeben werden. Reine Bauzeit ist also ab April drei Monate.

