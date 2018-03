Großputz vor dem Saisonstart

Saisonvorbereitung: Birgit Pattoka, Inhaberin der Schrotholzscheune Bergen, beim Reinigen des Fußbodens im Obergeschoss der Scheune. Besonders rund um die Flachsbündel wird es mitunter recht krümelig.Foto: Gernot Menzel © HY-photo Gernot Menzel

Wissen Sie, was „Pattoka“ auf Japanisch heißt? Glas- und Porzellanmalermeisterin Birgit Pattoka weiß es seit letztem Jahr, als ein dreiköpfiges Kamerateam eines japanischen Fernsehsenders bei ihr in der Schrotholzscheune Bergen drehte. Die Herren mussten kichern, als Birgit Pattoka sich vorstellte – ihr Name bedeutet im Japanischen „Polizeiwagen“ (auf Sorbisch, Polnisch und Tschechisch sind „Pattoka“ ebenfalls Begriffe, allerdings weniger technische: nämlich „Dünnbier“, „Flüsschen“ und „Jungfernrebenhonig“).

Birgit Pattoka muss schmunzeln bei der Erinnerung an das Erlebnis im letzten Jahr. Momentan ist sie eher mit den auf Hochtouren laufenden Vorbereitungen für die bevorstehende Saison in der Schrotholzscheune beschäftigt. Das Osterfest mit seinen zahlreichen Veranstaltungen und Terminen naht (siehe Kasten). Größere Renovierungsarbeiten hat die Scheunen-Betreiberin bereits letztes Jahr abgeschlossen. Hageldellen auf dem Dach wurden repariert und ein pflegender Anstrich der Scheune mit Industrieleinöl abgeschlossen. Nach zwei Jahren war Birgit Pattoka damit rum, alles per Hand. „Bei der Arbeit muss man ständig an Pellkartoffeln mit Quark denken“, sagt die Handwerksmeisterin, die seit Ende Januar mit handfesten Tätigkeiten in der Scheune beschäftigt ist: dem jährlichen Großputz. Nicht gerade eine erquickende Arbeit bei den derzeitigen Temperaturen ... Balken und Dielen müssen beispielsweise sorgfältig abgesaugt, die Vitrinen für die Ausstellungsstücke gewienert und die ausgestellten Gerätschaften abgestaubt werden.

Viel Aufwand ist es auch, die verblichenen Ranken am Vogelhochzeitsbaum mit seinen 38 Vögeln gegen frische, selbst gewickelte Buchs-Ranken zu ersetzen. Gewickelte Ranken an Tür, Tor und Kutschpferden gehörten schon früher zur Tradition bei sorbischen Hochzeiten. Einst verwendete man Preiselbeerkraut dafür. Birgit Pattoka nimmt Buchs. Schneidestellen muss sie sich immer schon im Vorjahr in der Region organisieren, was gerade nicht leicht ist, wenn Buchssträucher und -hecken vom Buchsbaumzünsler befallen sind. „Doch in einem Garten in Kleinwelka durfte ich wunderbaren, gesunden Buchs für 25 Meter Ranken schneiden.“ Allein das Wickeln dauert vier Wochen, bekommt doch jeder Ast zusätzlich ein Efeukleid. Die fertige Ranke wird von der Wurzel des Stammes bis über die gesamte Krone gelegt – ein entsprechendes Ambiente für die gefiederte Hochzeitsgesellschaft.

Doch schon lange, bevor es zum Frühlingsanfang am 20. März so richtig losgeht in der Scheune, war die erste Besuchergruppe da – Mitte Januar, mit dem Kremser, eine Feiergesellschaft aus dem Landhotel im benachbarten Neuwiese, mit dem Birgit Pattoka eng zusammenarbeitet. Im Mai kommt beispielsweise wieder eine Gruppe aus dem Landhotel rüber, zum Pellkartoffeln essen und für einen geführten Dorfrundgang…

In den nächsten Wochen werden in der Scheune etwa zehn angemeldete Gruppen erwartet. Zum Ostereiermalen (mit Wachs) und vielleicht auch noch für eine Führung durch die Ausstellung und einen Kaffeeklatsch. Weitere Interessierte können sich gern noch telefonisch dafür anmelden. Später im Jahr steht noch ein Höhepunkt an: Die 1768 in Blockbauweise errichtete Scheune feiert 250. Jubiläum. Zum Bau wurden damals mithilfe einer Schrotholzaxt elf Meter lange Kiefernstämme zu vierkantigen Balken bebeilt. Was das für eine Heidenarbeit ist (schwielige Hände sind vorprogrammiert), davon können sich Besucher voraussichtlich im Frühherbst überzeugen, wenn Zimmerleute an der Scheune vorführen, wie in Handarbeit aus einem runden Stamm ein viereckiger Balken gehauen wird.

