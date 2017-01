Großputz in der Frauenkirche Dieses Jahr stehen mehrere Sanierungsetappen am Barockbau an. Der Auftakt erfolgt im Hauptkuppelraum.

Das Gerüst für die Untersuchung der Gauben im Hauptkuppelraum der Frauenkirche ist eine Spezialanfertigung. Diese Woche wurde es aufgestellt. Das Kuppelauge ist abgedeckt © Ch. Juppe

Die Frauenkirche hat ein neues Dach. Es wurde zu Jahresbeginn über dem Kirchraum eingezogen und ist eine reine Schutzmaßnahme. Ein Netz und eine transparente Folie bilden die Bedeckung. Sie ist erforderlich, damit die Stiftung Frauenkirche notwenige Arbeiten durchführen lassen kann. Das temporäre Dach dient vor allem der Sicherheit. Zudem soll es den Staub, der im Hauptkuppelraum anfallen könnte, auffangen. Nach Abschluss der Maßnahmen in voraussichtlich drei Wochen verschwinden das Netz und die Folie wieder.

Die Besucher des Gotteshauses merken von den Arbeiten fast nichts. Lediglich der Blick durch das innere Kuppelauge hinauf zur Laterne ist vorübergehend verdeckt. Die Frauenkirche schließt in der kommenden Woche sowieso turnusmäßig von Montag bis Freitag. Doch dieses Mal werden nicht nur der Kirchraum, die Treppenhäuser, die Emporen und der Turmaufstieg gereinigt und, wo erforderlich, die Stühle ausgebessert, sondern auch die Gauben im Hauptkuppelraum begutachtet. Dafür wurde zum ersten Mal ein fahrbares Gerüst aufgestellt, das der Stiftung gehört, erklärt Sprecherin Grit Jandura. Nur so sei es möglich, vier der acht Gauben zu erreichen. „Es wird unter anderem der Putz geprüft und gereinigt.“ Wo nötig, werden auch Lampen und Ventilatoren ausgetauscht.

Das Sanieren im Hauptkuppelraum ist nicht das Einzige, was in diesem Jahr im barocken Monumentalbau ansteht. Bevor im Frühjahr oder Frühsommer nach 2006 und 2012 die nächste Befahrung der Außenhaut geplant ist, folgt im Mai die Entsalzung am Choranbau. Es ist der größte zusammenhängend stehende Ruinenrest, der beim 2005 abgeschlossenen Wiederaufbau verwendet wurde. Das Material ist 270 Jahre alt. In dieser Zeit hat der Sandstein bei Niederschlag und feuchter Witterung reagiert. „Ursprünglich gebundene Salze spült es dabei nach außen“, erklärt Jandura.

Die bei diesem natürlichen Vorgang entstandenen weißen Flecken und Ränder werden bei den Arbeiten im Mai abgetragen, bevor sie größere Schäden anrichten können. Einschränkungen für Gäste wird es nicht geben, sieht man vom notwendigen Gerüst ab, das für mindestens vier Wochen am Choranbau aufgestellt werden muss. Wie bei allen Arbeiten ist die Stiftung auf Spenden angewiesen. Für die Entsalzung wird deshalb über die Crowdfunding-Plattform „99 Funken“ gesammelt. Das Ziel sind 25 000 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 10. Januar. Am Mittwochabend waren lediglich 1 350 Euro erreicht.

www.99funken.de/frauenkirche

zur Startseite