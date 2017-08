Großputz im Mariba Das Freizeitbad in Neustadt schließt Anfang September für eine Woche. Da ist mehr zu tun, als reinemachen.

Das Neustädter Freizeitbad Mariba schließt zum Großreinemachen den Badebereich, das Saunaparadies und das Wellness-Spa ab 4. September. © Marko Förster

Einmal im Jahr schließt das Neustädter Freizeitbad Mariba zum Großreinemachen den Badebereich, das Saunaparadies und das Wellness-Spa. Nun ist es wieder so weit, und zwar vom Montag, 4. September, bis zum Freitag, 8. September, informiert Geschäftsführer Frank Bergemann. In diesen fünf Tagen haben die Mitarbeiter und die Putzkolonne einiges zu tun. Zunächst wird das Wasser aus allen Becken abgelassen, damit diese gründlich saubergemacht werden können. Auch alle Böden werden geputzt, sowohl im Badebereich als auch im Sanitärbereich, in Umkleiden, Sauna und im Gastrobereich. Ebenfalls wird die Küche gesäubert. Das Mariba nutzt zudem die Schließzeit, um kleinere Bauarbeiten und Wartungsarbeiten durchzuführen. Zwei Drehkreuze werden ausgetauscht, und zwar eines am Haupteingang und eines in der Sauna. Im Restaurant wird die Fritteusestrecke modernisiert und in der gesamten Einrichtung werden diverse Abflussleitungen gewechselt. Gewartet werden wie immer die technischen Anlagen, das heißt Lüftung, die Anlagen zum Aufbereiten des Badewassers, die Gebäudeleittechnik, Brandschutzanlagen, Heizung und sonstige elektrische Einrichtungen. Nach den Putz- und Handwerkerarbeiten öffnet das Freizeitbad am Sonnabend, dem 9. September, wieder. (SZ/nr)

