Großputz auf den Straßen

Weil sich der Winter dem Ende neigt, wird in den kommenden Wochen eine einmalige Grundreinigung auf Freitals Straßen durchgeführt. Während einige schon geschafft sind, kommt der nächste Schwung am kommenden Montag dran. So wird dann auf folgenden Straßen gekehrt: Sörgelstraße (von Kantstraße bis Dresdner Straße), Johannisstraße (von Lessingstraße bis Poisentalstraße), Burgwartstraße (von Wilsdruffer Straße bis Lucas-Cranach-Straße), Lutherstraße (von Dresdner Straße bis Unterführung linke Seite), Oppelstraße (von Glück-Auf-Straße rechte Seite bis Straße Am Heizhaus) und Moritz-Fernbacher-Straße (von Glück-Auf-Straße bis Am Heizhaus rechte Seite).

Vor Beginn der Reinigung werden Verkehrsschilder für ein zeitlich begrenztes, absolutes Halteverbot aufgestellt, so Stadtsprecher Matthias Weigel. Autofahrer sind dazu aufgefordert, die gewohnten Stellplätze rechtzeitig zu räumen, um die Kehrmaschine nicht zu behindern. (SZ)

zur Startseite