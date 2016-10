Großoperation Autobahn Wenn zwei verantwortlich sind, ist oft keiner zuständig. Bund und Länder wollen nun eine gemeinsame Gesellschaft schaffen.

Autobahnbaustelle A 13 bei Dresden: Künftig könnte es nicht nur in Sachsen effektiver und schneller gehen. Nach jahrelangen Debatten wollen sich Bund und Länder nun schon bis zur Bundestagswahl auf Details zu einer zentralen Gesellschaft für die Fernstraßen einigen – ein anspruchsvoller Plan.

Wenn sie über marode Brücken schleichen oder wieder im gleichen Stau stecken, fragen sich wohl die wenigsten Autofahrer: Läuft bei den Autobahnen und Bundesstraßen etwas schief zwischen Bund und Ländern? Dabei sind beide Ebenen zusammen dafür verantwortlich, die wichtigsten Verkehrsadern der Republik in Schuss zu halten – der Bund fürs Geld und die Prioritäten, die Länder fürs konkrete Planen und Bauen.

Die geteilte Zuständigkeit führt aber seit Langem zu erheblichen Reibungsverlusten. Deshalb soll nach mehr als sechs Jahrzehnten eine zentrale Gesellschaft des Bundes für die Fernstraßen entstehen. Bei der Großoperation sind aber noch komplizierte Fragen offen.

Welche Bedeutung haben die Bundesfernstraßen?

Die knapp 13 000 Kilometer langen Bundesautobahnen sind das Rückgrat des Transitlands Deutschland. Sie machen zwar nur sechs Prozent des gesamten Straßennetzes aus, über sie rollt aber fast ein Drittel der Fahrleistungen – von Pendlern und Urlaubern in ihren Pkws bis zu tonnenschweren Lastwagen aus dem In- und Ausland. Außerdem gibt es noch 39 000 Kilometer große und kleinere Bundesstraßen. Insgesamt ist das deutsche Fernstraßennetz eines der dichtesten in Europa.

Wie sind die Bundesfernstraßen genau organisiert?

Die Doppelzuständigkeit des Bundes und der Länder geht noch auf die Gründungsphase der Republik zurück. Nach dem Zweiten Weltkrieg gaben die Alliierten die Fernstraßen an die Länder. Im Grundgesetz wurde dann festgelegt, dass sie dem Bund gehören – aber in dessen Auftrag von den Ländern mit eigenen Behörden verwaltet werden. Der Bund zahlt deshalb für die Investitionen, wie sie der Bundestag beschließt. Die Länder zahlen für Planungen, Genehmigungsverfahren und ihr Personal.

Weshalb hatte der Bund ein Problem mit der alten Regelung?

Mit der Umsetzung ist der Bund gelinde gesagt nicht immer glücklich. So landen Mehrkosten am Ende in Berlin, wenn es bei Planungen in Länderregie zu Verzögerungen kommt. Manchmal verschwimmt die überregionale Zielsetzung von Investitionen. Und während einige Länder bei Projektvorbereitungen auf Zack sind, kann vorhandenes Geld anderswo nicht fließen – etwa wegen schwebender Klagen. „Das Nadelöhr sind nicht mehr die Finanzen, sondern es sind die Planungen“, moniert Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU). Dabei sind in den nächsten Jahren sogar noch mehr Mittel für Investitionen reserviert.

Wie soll die Bundesgesellschaft konkret aussehen?

Dass das System überhaupt angetastet wird, kommt überraschend. Als Teil der Gesamt-Einigung bei den künftigen Finanzbeziehungen mit dem Bund gaben die Länder wohl oder übel ihre tief sitzenden Widerstände auf. Kommen soll nun also eine zentrale „Infrastrukturgesellschaft Verkehr“ fürs Finanzieren, Planen und Bauen aus einem Guss. Klar ist bisher aber nur wenig. Unter „staatlicher Regelung“ stehen soll die Gesellschaft und „privatrechtlich organisiert“ sein. Doch schon bei der Zuständigkeit wird es knifflig. „Fokus“ auf Autobahnen, heißt es im Beschluss. Und für die Bundesstraßen laute das Motto „opt out“. Heißt das, erst mal sind alle drin – und können auf Wunsch eines Landes wieder heraus? Manche interpretieren das genau andersherum.

Welche kritischen Punkte gibt es noch?

Die sensibelste Frage soll im Grundgesetz verankert werden, wie es schon im Beschluss heißt: „das unveräußerliche Eigentum des Bundes“ an den Straßen. Warnungen werden trotzdem laut, denn die Gesellschaft könnte auch selbst Geld am Kapitalmarkt aufnehmen. „Wir wollen nicht, dass Autobahnen zu profitorientierten Anlageobjekten für Banken und Versicherungen werden“, sagt Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer. Die SPD pocht auf die Interessen der Beschäftigten und will auch deren Kompetenz in der Fläche bewahren. „Eine zentralistische Mammutbehörde lehnen wir ab“, sagt Fraktionsvize Sören Bartol.

Wie geht es bei der neuen Regelung jetzt weiter?

Nach jahrelangen Debatten ist plötzlich ziemlicher Zeitdruck da. Ziel ist eine Verabschiedung bis zur Bundestagswahl. Davor stehen 2017 aber auch noch drei Landtagswahlen an. Im Gespräch ist daher, die Pläne womöglich schon im Frühjahr in trockene Tücher zu bekommen. Und die Grundgesetzänderung braucht Zwei-Drittel-Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Die konkrete Ausgestaltung sollen Kanzleramt und die Länder-Staatskanzleien klären. Dabei geht es um keine Kleinigkeiten. Verkehrspolitiker fühlen sich schon daran erinnert, wie Bundesbahn und DDR-Reichsbahn einst zu einer Aktiengesellschaft vereint wurden. (dpa)

