Großnaundorfer wird Bezirksmeister

© Symbolfoto: Uwe Soeder

Tischtennis. Einen Großnaundorfer Festspieltag gab es am Sonntag bei den Bezirksmeisterschaften in Neusalza-Spremberg, denn das Finale der Männer war am Ende eine interne Angelegenheit zweier SG-Spieler. In den Halbfinalspielen besiegte der Großnaundorfer Martin Pfleger den Gersdorfer Koschwitz mit 3:1. Falk Stuhlmacher von der SG zwang Michael Döcke (Bautzen) mit 3:2 in die Knie. Damit war das erste vereinsinterne Großnaundorfer Finale in der Geschichte der Bezirksmeisterschaften perfekt. Auch diese Partie ging in den Entscheidungssatz. Hier hatte Stuhlmacher den längeren Atem und krönte sich in seinem zweiten Jahr in der Landesliga-Mannschaft vom Keulenberg zum Bezirksmeister. Stefan Schäfer, der dritte SG-Spieler, unterlag im Viertelfinale gegen den Gersdorfer Koschwitz mit 2:3. Fast optimale Voraussetzungen also für das schwere Heimspiel der Großnaundorfer am Sonnabend gegen den TTC Elbe Dresden. (sch)

