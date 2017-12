Großnaundorf in der Erfolgsspur Die Gäste aus Dresden werden am Keulenberg klar bezwungen. Am Sonnabend geht die Reise zu Motor Mickten.

© - keine Angabe im huGO-Archivsys

Tischtennis, 1. Landesliga. Als am vergangenen Sonnabend der TTC Elbe Dresden II am Keulenberg vorstellig wurde, wusste man, dass es nach deren 12:3-Sieg in Bautzen eine enge Partie werden würde. Die Doppel konnte Großnaundorf allerdings positiv gestalten. Stuhlmacher/Vavak und Fialka/Schäfer siegten ohne Satzverlust, während Pfleger/Fuchs eine knappe Fünfsatzniederlage quittieren mussten. Aber in der ersten Einzelrunde wurde der Vorsprung ausgebaut.

Pfleger siegte in vier Sätzen gegen Taubert und der frischgebackene Bezirksmeister Stuhlmacher ließ Götschkes beim 3:0 keine Chance. Fialka machte in der Mitte mit Wagner (3:0) kurzen Prozess, während am Nebentisch Fuchs erstmals nach sieben Jahren wieder gegen Matthes verlor. Schäfer siegte anschließend 3:0 gegen Jahn und Vavak musste Nachwuchsspieler Bisch-Chandaroff zum Sieg gratulieren.

Mit der 6:3-Pausenführung ging es in die zweite Einzelrunde. Und da sah es plötzlich richtig eng aus. Stuhlmacher unterlag Taubert in vier Sätzen und Pfleger lag bereits 0:2 gegen Götschkes zurück. Allerdings konnte der Spitzenspieler der Hausherren diese Partie noch drehen. Auch Fialka hatte dem sicheren Spiel von Matthes nichts entgegenzusetzen und Elbe kam auf 7:5 heran.

Aus den verbleibenden drei Spielen brauchte die SG noch zwei Siege, um den Heimerfolg in trockene Tücher zu bringen. Fuchs gegen Wagner (3:1), Schäfer gegen Bisch-Chandaroff (3:0) und Vavak gegen Jahn (3:2) sorgten am Ende aber für einen beruhigenden 10:5 Sieg. Am kommenden Sonnabend steht das letzte Spiel der Hinrunde bei Motor Mickten Dresden an. (sch)

zur Startseite