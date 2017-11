Großnaundorf gewinnt Derby In Bautzen fand ein Derby im Tischtennis statt.

© Uwe Soeder

Tischtennis, 1. Landesliga Herren. Zum vorletzten Auswärtsspiel in der Hinrunde reisten die Spieler vom Keulenberg zum Derby in die Spreestadt Bautzen. Der aktuell Tabellenletzte vom MSV 04 ist schwer vom Verletzungspech gebeutelt, fallen doch mit Rupprecht und Beyer zwei Leistungsträger lange aus. Alles andere als ein Großnaundorfer Sieg war von vornherein nahezu ausgeschlossen. Und dementsprechend startete der Favorit in die Partie. Lediglich Stuhlmacher/Vavak von der SG mussten sich in den Doppeln etwas überraschend Ovecka/Böhme beugen. Am Ende gab es einen klaren 12:3-Auswärtssieg der Großnaundorfer, die damit ihren dritten Tabellenplatz gefestigt haben. Nun geht es am Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften in Neusalza-Spremberg um die Qualifikation für die Landesmeisterschaften. Auch da hat der Verein vom Keulenberg drei heiße Eisen im Feuer. Das nächste Heimspiel bestreitet die SG am 2. Dezember um 18.30 Uhr gegen Dresden. (sch)

