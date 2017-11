Großnaundorf bleibt oben dran Die SG-Männer bezwingen den LTTV Leutzscher Füchse II. Am nächsten Sonnabend geht die Reise zum MSV Bautzen II.

Tischtennis, 1. Landesliga. Am vergangenen Sonnabend empfingen die Großnaundorfer vor heimischem Publikum die Gäste aus Leipzig. Zwar konnten die Messestädter bisher noch nicht völlig im Ligabetrieb überzeugen, doch haben sie mit dem 15-jährigen mexikanischen Nationalspieler Arce Reza einen Spieler in ihren Reihen, der in dieser Saison noch kein Einzel verlor und sogar in der Herren-Weltrangliste aufgeführt ist. Spannende Spiele waren also zu erwarten.

Bei den Gastgebern startete man mit Jaksch für Fuchs. Erneut konnte Großnaundorf die Doppel positiv gestalten. Pfleger/Fialka und Schäfer/Jaksch behielten mit zwei 3:0-Erfolgen die Oberhand, während Stuhlmacher/Vavak mit dem gleichen Resultat dem gegnerischen Spitzendoppel unterlagen. In der ersten Einzelrunde ließ Martin Pfleger seinem Kontrahenten Berger keine Chance und ebenso deutlich verlor Falk Stuhlmacher gegen Arce Reza.

Für den ersten Zwei-Punkte-Vorsprung sorgte das mittlere Paarkreuz mit Zdenek Fialka (3:1) und Stefan Schäfer (3:1). Es folgten dann allerdings zwei bittere Fünfsatz-Niederlagen von Pavel Vavak gegen Steinel und Rolf Jaksch gegen Boldhaus. Zu Beginn der zweiten Einzelrunde musste auch Pfleger dem mexikanischen Talent nach einer 1:3-Niederlage zum Sieg gratulieren, jedoch konnte Stuhlmacher am Nebentisch seinen vierten Saisonsieg einfahren (3:0). Fialka fand im Anschluss zu selten eine Lücke in den Blocks von Becker (2:3) und somit konnte Leipzig erneut den Spielstand egalisieren.

Wollten die Hausherren das Entscheidungsdoppel umgehen, mussten alle drei verbleibenden Spiele gewonnen werden. Und dies war nichts für schwache Nerven in der gut besuchten Halle am Keulenberg. Schäfer schickte Pagels mit 3:0 unter die Dusche, während Vavak und Jaksch eine 2:0- beziehungsweise eine 2:1-Satzführung noch zu verspielen schienen. Im Entscheidungssatz behielten beide jedoch die Oberhand und daher wurde der Sieg mit 9:6 in trockene Tücher gebracht.

Am nächsten Sonnabend geht die Reise der Großnaundorfer, die nun mit 8:4 Punkten Tabellendritter sind, zum Schlusslicht MSV Bautzen II. Die Reserve der Spreestädter unterlag gegen die Leutzscher Füchse II in eigener Halle mit 3:12 und hat bisher nur zwei Pluspunkte auf dem Konto. Alles andere als ein Großnaundorfer Sieg wäre also eine große Überraschung. (sch)

Punkte Großnaundorf: Pfleger (1,5), Stuhlmacher (1), Fialka (1,5), Schäfer (2,5), Vavak (1), Jaksch (1,5).

