Grossmann wirbt mit neuen Partnern Die Glashütter Uhrenmanufaktur hat mit weiteren Herstellern von Luxusgütern eine Vereinigung gegründet.

Die Uhrenmanufaktur Moritz Grossmann in Glashütte. © Egbert Kamprath

Die Glashütter Uhrenmanufaktur Moritz Grossmann hat mit weiteren Luxusgüterherstellern die Vereinigung Elect Circle gegründet. „Uns verbinden gemeinsame Werte“, sagt die Marketingbeauftragte Yvonne Aulhorn. Alle fünf Mitglieder fertigen Nischenprodukte, sie haben ähnliche Zielgruppen. Das solle aus genutzt werden, indem die Firmen auf die Produkte der anderen Partner hinweisen. Dazu sind Veranstaltungen geplant, zu denen die Firmen solche Kunden einladen, die sich auch für die Erzeugnisse der anderen interessieren könnten. Auch in Glashütte soll es in naher Zukunft ein solches Treffen geben. „Ein Termin steht noch nicht fest“, sagt Frau Aulhorn. Auch am Programm werde noch gebastelt. Als sicher gilt, dass es eine Führung geben wird. Möglicherweise werde man auch kleinere Workshops anbieten.

Neben Grossmann sind am Elect Circle der Hotelanbieter Feine Privat Hotels, der Segelkreuzfahrtanbieter Sea Cloud Cruiser, der Schreibgerätehersteller Graf von Faber-Castell und der Schuhhersteller Vickermann und Stoya beteiligt. (SZ/mb)

