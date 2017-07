Grossmann spendet Uhren für einen guten Zweck Das Unternehmen stellt einen historischen und einen aktuellen Zeitmesser zur Verfügung.

Diese beiden Grossmann-Uhren werden in Genf versteigert. © PR

Der Glashütter Uhrenhersteller Moritz Grossmann unterstützt die medizinische Forschung der Muskelschwäche. Wie die Firma mitteilt, werde sie im Rahmen der Only Watch Charity Auction ein Uhren-Set am 11. November in Genf zugunsten der Association Monégasque contre les Myopathies versteigern lassen. Geschäftsführerin Christine Hutter stellt dafür eine Taschenuhr aus ihrer privaten Sammlung zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Taschenuhr, die um 1875 in Moritz Grossmanns Werkstatt gefertigt wurde. „Die Uhr ist Zeuge der ersten Blütezeit der Glashütter Uhrenindustrie und zeigt bereits Charakteristika der modernen Manufaktur-Kaliber“, sagt Firmensprecher Sebastian Schmidt. Der Zeitmesser sei ein begehrtes Sammlerstück und Vorlage für eine Armbanduhr, die Atum Hommage 2017, diese sei von der Firma als das Ebenbild der historischen Taschenuhr und als Unikat ausgeführt worden. Das weiß emaillierte Zifferblatt trägt die schwarzen Ziffern und den Original Schriftzug aus der Zeit.

Das Grossmann-Uhrenset wird im Rahmen einer Tour erstmals vom 27. bis 30. September auf einer Jacht-Ausstellung in Monaco zu sehen sein. Im Anschluss reist dieses Uhrenset zu Schauen nach Bangkok, Singapur, Dubai, Hongkong, Taipeh, New York, Los Angeles und nach Genf.

Der Auktionserlös werde sich nach ersten Schätzungen zwischen 36 000 und 55 000 Euro bewegen. (SZ/mb)

