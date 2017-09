Fußball-Landesklasse Großmann führt Gröditz zum Sieg FV 1911 bezwingt Bannewitz 3:0. TuS verliert nach Pausenführung in Sebnitz, Coswig daheim gegen Aufsteiger Barkas Frankenberg.

© Symbolfoto/Claudia Hübschmann

Mit zwei Treffern hatte Rene Großmann entscheidenden Anteil am ersten Heimsieg der Gröditzer. In der 59. und 73. Minute markierte er beim 3:0 gegen den SV Bannewitz seine Saisontore zwei und drei. Tim Zeller setzte den Schlusspunkt (88.). Gäste-Trainer Jens Hieckmann war bedient: „Ich bin enttäuscht von meiner Mannschaft, was sie im zweiten Abschnitt angeboten hat. Vor der Pause waren wir dominant, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Nach dem Wechsel habe ich schon nach sechs, sieben Minuten gesehen, dass der Zug zum Tor und die kämpferische Einstellung fehlten. Wir haben diese Niederlage selbst verschuldet.“

Weinböhla fehlen sieben Spieler

Aufsteiger TuS Weinböhla steuerte im Sebnitzer Waldstadion auf eine Überraschung zu. Moritz Heidenblut hatte in der 23. Minute für die Führung gesorgt. Nach dem Wechsel drehten die Gastgeber auf. Stefan Krause (2) und Michael Kunze trafen für den Meister für 2016. TuS-Mannschaftsleiter Steffen Schwaten: „In der ersten Halbzeit hatten wir die besseren Chancen. Nach dem Wechsel war Sebnitz am Drücker, neben den Toren gab es noch weitere Hochkaräter. Wir haben dann auf Dreierkette und vier Stürmer umgestellt, es gelang uns aber nichts zwingendes mehr.“ Allerdings fehlten den Weinböhlaern mit Maximilian Berndt, Julian Diener, Kay Ettelt, Tom Reichelt, Robin Frisch, Sebastian Möbius und Marcus Wilde sieben Stammkräfte.

Der Coswiger FV ist mit drei Niederlagen bis an Ende des 14er Feldes gerutscht. Im Heimspiel gegen Aufsteiger Barkas Frankenberg schoss Stanley Rost zwar frühzeitig das 1:0 (9.), aber die Gäste kamen durch ein Doppelpack von Tom Göckeritz (20., 52.) zurück. Für Barkas waren es die ersten Zähler in dieser Saison. (jj)

