Großinvestition in Grundschule Die Gemeinde Laußnitz will die Elektroanlage im Schulgebäude überholen lassen. Ein Teil der Arbeit geschieht in den Ferien.

Die Gemeinde Laußnitz kann ein lange geplantes Vorhaben umsetzen. Sie will in den nächsten Monaten die gesamte Elektrik in der Grundschule generalüberholen lassen. „Die Leitungen, die Schaltkästen, die Brandmelder und die Beleuchtung werden erneuert“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. Die Schule bekommt auch, wie vorgeschrieben, eine Batterieanlage, falls der Strom einmal ausfällt. Die Arbeiten sind lange vorgesehen, weil die Elektroanlage schon genauso alt ist wie die Schule selbst. Das Gebäude wurde 1983 gebaut.

Die Gemeinde hat vor, die lärmintensiven Arbeiten in die Ferien zu legen. Sie hat keine Möglichkeit, die Kinder für die Zeit in einem anderen Gebäude unterzubringen, deshalb sollen die Arbeiten zum Teil parallel zum Unterricht erledigt werden.

Die Maßnahme ist eine der größten Investitionen der Gemeinde Laußnitz in diesem Jahr. Sie soll ungefähr genauso viel kosten, wie die Dacharbeiten am alten Gemeindeamt. Die Gemeinde rechnet mit Kosten von jeweils rund 170 000 Euro. Der Gemeinderat hat jetzt den Haushalt für dieses Jahr einstimmig verabschiedet. Damit könnte es bald losgehen. (SZ/pre)

