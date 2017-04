Großinvestition in asiatische Delikatesse Obstbau Görnitz hat seine Bio-Produktion stark ausgeweitet. Der vermehrte Anbau von Shiitakepilzen im Gewächshaus ist nur ein Segment.

Frisch vom Stamm: So vermarktet der Neusörnewitzer Obstbaubetrieb Görnitz die Shiitake an Gastronomen und Händler der Region. Geschäftsführender Inhaber Michael Görnitz hat die Zahl der Stämmchen zur Pilzproduktion seit 2015 mehr als verfünffacht. © Arvid Müller

Der prüfende Blick von Michael Görlitz gilt der Größe. „Die Shiitake dürfen nicht zu groß werden“, sagt der Chef des Neusörnewitzer Obstbaubetriebes vor einer Reihe gestapelter Stämmchen. Aus deren Holz schießt ein asiatischer Delikatesspilz nach dem anderen. Ihm wird neben seiner Köstlichkeit eine gesundheitsfördernde bis heilende Wirkung nachgesagt.

„Die Pilzkappe muss geöffnet sein, aber darf sich nicht nach oben wölben“, erklärt Görnitz. Zehn Zentimeter Durchmesser nennt er optimal. Optimal für die Qualität und die Vermarktung über regionale Gastronomen wie Carola Ulrich und Händler wie Rewe. Als zertifiziertes EU-Bio-Produkt.

„Die Stämmchen sind aus naturbelassenen Wäldern“, betont der junge Geschäftsführer. „Und präpariert sind sie mit einer Bio-Pilz-Brut.“ Den Anbau im Gewächshaus testete Michael Görnitz ab Herbst 2015 zunächst mit 200 Stämmchen. Nach Abschluss der Testphase im Frühjahr 2016 wusste er: Dieses Segment möchte er ausbauen. „Wir haben damit experimentiert, ab welcher Temperatur der Shiitake wächst und wie wir ihm genügend Schatten spenden können“, erzählt Görnitz. Schnell wuchs der Pilz prächtig. Inzwischen hat der Betrieb die Zahl der Stämmchen auf gut 1 000 mehr als verfünffacht. Eine Investition von knapp 30 000 Euro. Aber nur ein Investment von vielen. Im vergangenen Jahr steckte das Unternehmen auch hohe Summen in die Anlage von weiteren Bio-Dauerkulturen im Freien. Den Bestand an schwarzen und roten Johannisbeeren erweiterte der Betrieb um 15 Hektar auf nun 40 in Zaschendorf. Die Aroniaflächen in Brockwitz und Zaschendorf vergrößerte er um zwölf Hektar auf 75. Die Bio-Apfel-Plantagen in Sörnewitz wuchsen um weitere sechs Hektar. Und an roten Stachelbeeren pflanzte er in Zaschendorf drei Hektar neu. Alles in allem fast 40 Hektar neue Biokulturen.

Die Kosten dafür liegen im sechsstelligen Bereich. Bestritten hat diesen Kraftakt das Familienunternehmen mit zinsgünstigen Krediten. „Die Rückzahlung wird uns noch 20 Jahre beschäftigen“, gibt Michael Görnitz offen zu. „Aber wir machen das für die Region, um Arbeitsplätze zu sichern.“ Und weil man wolle, dass das Gebiet von guten Produkten lebt.

Bestätigt fühlt sich der 31-jährige Geschäftsführer in mehrfacher Hinsicht: Das Produktionsjahr 2016 lief sehr gut. Wieder wurde der Umsatz um 30 Prozent gesteigert. Wieder, weil die positive Entwicklung in dieser Größenordnung bereits seit 2014 anhält. „Das geht natürlich nicht immer so weiter“, relativiert Michael Görnitz die Erfolgsmeldung. Im Vergleich zu anderen Landwirten in anderen Teilen Deutschlands blicke er aber auf überdurchschnittlich gute Geschäftsjahre zurück. Die vor allem so erfreulich ausfielen, weil das Wetter die Region vor Kapriolen verschonte. Einen weiteren Beweis für die Zukunftsfähigkeit seiner Unternehmensausrichtung fand Michael Görnitz Mitte Februar auf der Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel in Nürnberg. Die Grundaussage dort: Die Nachfrage nach Bioprodukten ist größer denn je. „Die Vermarkter wollen kaufen, aber es gibt zu wenige, die regionale Bioprodukte herstellen“, berichtet Görnitz.

Für den studierten Biochemiker und Gartenbauingenieur ist der Bio-Kurs des Betriebes bei Weitem keine rein wirtschaftliche Entscheidung. „Auch ideologisch sehe ich uns auf dem richtigen Weg“, sagt Görnitz. „Ich achte privat selbst genau darauf, was ich zu mir nehme“, erzählt er. Diese Überzeugung spiegele sich als Philosophie im Anbau seines Unternehmens wieder.

Auch die Forschungsaktivitäten der Firma zielen in diese Richtung. „Dieses Jahr wollen wir in der Region eine Idee zur Lagerung von Bioäpfeln voranbringen“, verrät er. Einzelheiten seien geheim. Die Wissenschaft bildet ein wichtiges Standbein der Firma. Aktuell hält sie wieder das Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“.

Die langfristige Zielstellung heißt Demeter, also Premium-Bio. Seit vergangenem Jahr schon ist der Obstbaubetrieb offizielles Demeter-Mitglied und stellt seinen Biobereich peu à peu auf die Königsklasse im Biosegment um. Für diese ist die Behandlung der Kulturen mit biodynamischen Präparaten vorgeschrieben, um auf feinenergetischer Ebene zu arbeiten. Dieses Jahr wird es die erste Demeter-Ernte bei Äpfeln, Aronia, Johannis- und Stachelbeeren geben. Auch die Shiitakepilze sollen sobald wie möglich in dieser Aufzählung vorkommen. „Wir machen alles Schritt für Schritt“, sagt Michael Görnitz. Jetzt steht erst einmal die nächste große Ernte der asiatischen Gourmetpilze an. Parallel wird alles für die Erdbeersaison vorbereitet.

