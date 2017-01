Großfeuer an der Autobahn Die Feuerwehr ist mit zahlreichen Kräften am Rewe-Verteilzentrum in Nossen im Einsatz.

In der Abfallsortieranlage des Rewe-Logistikzentrums in Starbach bei Nossen ist am Dienstag ein Großfeuer ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung war das Feuer weithin sichtbar. Wie Kreisbrandmeister Ingo Nestler mitteilt, ist die Feuerwehr mit zahlreichen Kräften im Einsatz.

Nach Angaben von einem Sprecher der Polizeidirektion Dresden wurden zwei Personen verletzt und mussten medizinisch versorgt werden. Schadensangaben liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (SZ/pa)

