Großfeldturnier in Ohorn Bei der Saisonvorbereitung messen sich die Vereine auf ungewohntem Terrain.

Handball. Nicht nur die großen Handballvereine, sondern auch die kleineren bereiten sich auf jede Saison akribisch, aber meist mit viel Spaß und Freude am Sport vor. So auch die Ohorner Handballer. Kürzlich führten sie deshalb ein Großfeldturnier auf dem örtlichen Waldsportplatz durch. War die Vorbereitung noch vom Wetter her durchwachsen und regnerisch – ein Handicap auf Rasen – so waren dann die Spiele von Sonnenschein begleitet.

Auch die Torhüter überzeugen

Sechs Teams spielten je zweimal zehn Minuten gegeneinander. Die Partien zeichneten sich durch schnelles Spiel, interessante Taktiken und schöne Spielzüge aus. So begeisterten die Spieler die Zuschauer und überzeugten mit technisch eindrucksvollen und platzierten Würfen. Dabei zeigten auch die Torhüter eindrucksvolle Paraden. Letztlich gewann Pokalverteidiger Pulsnitz vor Bretnig und Hoyerswerda. Immerhin konnte Hoyerswerda den Pfefferkuchenstädtern einen Punkt abnehmen.

Die Teams, die die Podestplätze verpasst hatten, feierten dennoch fröhlich mit den Siegern. Neben Gerstensaft aus dem Zapfhahn und Schmackhaftem vom Grill war auch für die Kinder gesorgt. Die nahmen die Hüpfburg in Besitz und hatten viel Spaß bei verschiedenen Spielen. So sind alle Voraussetzungen für ein weiteres Traditionsturnier in Ohorn gelegt. Auch für die Punktspielvorbereitung war die Veranstaltung sicher erfolgreich – und sie blieb verletzungsfrei. (SZ)

Turnierendstand: Tore Punkte

1. HSV 1923 Pulsnitz42:32 9:1

2. TSG Bretnig-Hauswalde42:31 8:2

3. LHV Hoyerswerda32:28 6:4

4. HVH Kamenz35:33 5:5

5. TSV 1865 Ohorn27:35 2:8

6. SG Radeberg/Königsbrück25:44 0:10

