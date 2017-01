Großes Spiel für kleine Helden „Learn to play“ heißt es in der Eisarena Weißwasser am Sonnabend. Dabei üben Füchse und Eislöwen die gemeinsame Nachwuchsarbeit.

So dynamisch wie dieser kleine Mann beim Training der Laufgruppe werden am kommenden Sonnabend wohl alle dem Puck nachjagen wollen. © Steffen Bistrosch

Dreht sich ein Spiel um Sieg und Niederlage, gibt es Gewinner und Verlierer. Das soll beim Eishockeyturnier „Learn top play“ für die jüngsten Sportler der Lausitzer Füchse am kommenden Sonnabend ganz anders sein. Die Mädchen und Jungen aus der Laufgruppe des Eissportnachwuchses sollen durchaus miteinander wetteifern – und trotzdem sollen alle gewinnen.

Wie kann das funktionieren? Indem ausschließlich Spiel und Spaß an diesem Tag im Vordergrund stehen, meint Torsten Hanusch als verantwortlicher Trainer der Weißwasseraner Jungfüchse. Die Ergebnisse zählen zwar für den Augenblick, aber jeder kleine Torschütze darf jubeln, jede gelungene Aktion von den Zuschauern beklatscht werden. Und richtige Schiedsrichter sorgen für ordnungsgemäße Spielverläufe entsprechend der Regeln. Am Ende des Turniers wird jedoch kein Sieger und keine Platzierung bekannt gegeben. Stattdessen erhält jeder Teilnehmer eine Medaille, auf die er mit einiger Wahrscheinlichkeit stolz sein wird.

Diese Festlegung hat sich bereits in der Vergangenheit bewährt. Schon mehrfach richteten die Nachwuchsabteilungen der Dresdner Eislöwen und der Lausitzer Füchse dieses Turnier für die Jüngsten unter den angehenden Eishockeyspielern aus. Jeweils einmal im Jahr. Hier dürfen sich diejenigen ausprobieren, die bisher noch keine Wettbewerbspraxis auf dem Eis sammeln konnten. Die meisten Kinder der Laufschule haben mit vier bis sechs Jahren mit dem Schlittschuhlaufen begonnen. In den drei alters- und leistungsmäßig untersetzten Laufgruppen in Weißwasser beispielsweise entwickeln sie sich technisch und läuferisch weiter, bis sie etwa ab dem Grundschulalter zu den Bambinis aufsteigen können. Dann erst nehmen die Kinder den regulären Spielbetrieb auf. Damit sind Gelegenheiten, sich frühzeitig ein Füchse-Dress überzustreifen und sein Können unter Beweis zu stellen, eher rar.

Das letzte gemeinsame Laufgruppenturnier der sächsischen Rivalen fand Mitte November letzten Jahres in der Dresdner Energieverbundarena statt. Jetzt revanchieren sich die Füchse am kommenden Sonnabend im Fuchsbau. Für viele der kleinen Sportlerinnen und Sportler wird es das erste richtige „Heimspiel“. Sie sind ebenso aufgeregt wie ihre Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde. Auf drei Feldern werden insgesamt sechs Mannschaften in der kompletten Spielkleidung der Vereine im Modus „Jeder gegen jeden“ antreten. Alle eingeladenen Spieler kommen in gemischten Mannschaften zum Einsatz. So spielen Mädchen und Jungen aus Weißwasser und Dresden in unterschiedlicher Leistungsstärke im gleichen Team.

Die Zuschauer auf den Rängen werden auf diese Weise nicht die Füchse oder Eislöwen anfeuern, sondern alle Kinder in den gemischten Teams. Bei den Vorbereitungen und bei der Veranstaltung selbst stehen den Trainern und Verantwortlichen viele der Eltern zur Seite, sei es bei der Betreuung der Mannschaften, der Versorgung der Kinder mit Essen und Trinken, dem Umkleiden, beim Zeitnehmen und bei vielen anderen Dingen mehr. Das Turnier startet um 11 Uhr. Drei Stunden soll „Learn to play“ dauern. Besucher sind herzlich willkommen, und motivierende Anfeuerungsrufe werden garantiert nicht als störend empfunden. Der Eintritt ist übrigens frei und die Stadiongaststätte geöffnet.

