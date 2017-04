Großes Reinemachen am Wochenende In mehreren Orten wie in Zittau und Ostritz werden am Sonnabend die Reste des Winters beseitigt. Als Konkurrenten sehen sich die Veranstalter nicht.

Jedes Jahr vor Palmsonntag wird im Kloster St. Marienthal ein Frühjahrsputz gemacht. Auch dieses Jahr lud der Freundeskreis des Klosters zu einem Arbeitseinsatz ein. © Matthias Weber

Bei herrlichem Frühlingswetter – anders als im vorigen Jahr – haben am Wochenende wieder weit mehr als ein Dutzend Helfer im Kloster St. Marienthal Besen, Schaufeln und Rechen geschwungen und die Reste des Winters beseitigt. Es seien diesmal ein paar mehr Freiwillige gewesen, auch weil einige bereits am Freitag tätig waren, berichtet Beata Bykowska vom Freundeskreis der Abtei St. Marienthal.

Auf zahlreiche Helfer und gutes Wetter hofft auch Bernd Großer, Direktor des Zittauer Tierparks, an diesem Wochenende. Dann steht der Frühjahrsputz in seiner Einrichtung an. In Sachen Wetter muss er noch einige Gebete gen Himmel schicken. Derzeit sieht es eher nach einer mäßigen Witterung aus. Wetterexperten sagen für Zittau Temperaturen von acht Grad Celsius und ein Regenrisiko von 38 Prozent vorher. Trotz dieser nicht gerade rosigen Wettervorhersage sollen gleich an mehreren Orten Wege gefegt, Müll eingesammelt und Beete bepflanzt werden. Nicht nur der Tierpark und sein Förderverein rufen am Sonnabend zum Frühjahrsputz auf, auch am Olbersdorfer See und im Westpark, in Hartau, Oppach und Beiersdorf, auf dem Landesgartenschaugelände in Löbau und in der Zittauer Weinau sollen Wege und Wiesen auf Vordermann gebracht werden.

Im Zittauer Ortsteil Hartau hat die Reinigungsaktion vor Ostern eine lange Tradition. Hier greifen im Schnitt 30 bis 40 Helfer zu Besen, Schaufel oder Rechen, wie Ortsbürgermeister Wolfgang Lehmann erklärt. Da es sich fast ausschließlich um Hartauer handelt, geht der 67-Jährige davon aus, dass die parallel stattfindenden Frühjahrsputze keinen Einfluss auf die Teilnehmerzahl in Hartau haben. Von 9 bis 13 Uhr werden diesmal unter anderem der Festplatz in der Gartenanlage „Dreiländereck“, die örtlichen Buswartehäuschen, die Hütte am Grenzübergang und der Spielplatz am Töpferblick gepflegt und gereinigt. Nach getaner Arbeit wird es für alle Helfer vor dem Feuerwehrgerätehaus einen kleinen Imbiss geben, kündigt Lehmann an. Das sei auch ein kleiner Dank an alle Teilnehmer.

Der Weinau-Verein lockt ebenfalls mit freien Getränken und Bratwurst für alle Helfer. Zuvor sollen aber erst mal die Wege im Park gesäubert, Laub geharkt und Äste verschnitten werden. Dass gleich nebenan im Tierpark auch geputzt wird, sei Zufall, sagt Bernd Großer. „Wir haben uns nicht abgestimmt“, erklärt der Tierparkchef. Geeinigt haben sich dagegen Zittaus Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) und sein Olbersdorfer Amtskollege Andreas Förster (FDP) auf den ersten gemeinsamen Umwelttag am Olbersdorfer See und im Westpark. „Anknüpfend an eine mit großem Erfolg gemeinsam durchgeführte Landesgartenschau 1999 möchten beide Gemeinden an den Geist dieses ehemals starken Impulses für die gesamte Region anschließen“, so Förster zu der Intention der Aktion. Der Umwelttag soll künftig fest im Jahreskalender verankert werden. Gründe, die gegen eine Teilnahme sprechen, sehen die beiden Verwaltungschefs kaum: Sogar für die Kinderbetreuung wird gesorgt sein.

Prominente Hilfe gibt es nicht nur beim Umwelttag. Auch im Tierpark hat mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer (CDU) ein Politiker seine Unterstützung zugesichert. Für Kretschmer ist es nicht der erste Einsatz im Tierpark. Dass man sich gegenseitig Konkurrenz macht, glaubt Großer nicht. Ein Stamm von Vereinsmitgliedern und anderen freiwilligen Helfern werde Sonnabend kommen – auch wenn anderswo ebenso geputzt wird. (SZ/jl)

Frühjahrsputz am 8. April: Oppach, 9 bis 12 Uhr, Treffpunkt am Bauhof; Beiersdorf, 9 bis 12 Uhr, Treff am Hofepark; Löbau, Arbeitseinsatz im Landesgartenschaugelände der Naturfreunde Löbau, ab 9 Uhr, Treffpunkt vor der Blumenhalle

zur Startseite