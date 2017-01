Großes Lob für Löbauer Flügel Die Hamburger Elbphilharmonie hat die Förster-Manufaktur positiv bewertet. Instrumente sind aber nicht gekauft worden.

Blick in die August Förster Piano Löbau: Im Bild zu sehen ist Klavierbaumeister Olaf Mehlich. © Matthias Weber

Mehrere Instrumente der Piano-Manufaktur August Förster Löbau sind durch die Elbphilharmonie Hamburg sehr positiv bewertet worden. Das teilte ein Sprecher des Unternehmens am Freitag mit. Das Familienunternehmen mit 37 Mitarbeitern hatte sich über das Hamburger Klavierhaus Achim Franz an der Ausschreibung für Instrumente des neuen Konzerthauses beteiligt. Die in traditioneller Handarbeit gefertigten Flügel und Klaviere hätten dabei sehr gut abgeschnitten, hieß es. So erreichten Instrumente aus Löbau die Ränge zwei und drei. Sie landeten damit im direkten Vergleich mit anderen Modellen namhafter Hersteller auf dem Siegerpodest.

Geschäftsführerin Annekatrin Förster ist stolz auf das Ergebnis, auch wenn es schlussendlich nicht gelungen ist, ein August-Förster-Instrument an die Elbphilharmonie zu verkaufen. „Die Bewertung durch die Elbphilharmonie ist für unsere Mitarbeiter ein toller Lohn ihrer Arbeit – und für uns ein weiterer Ansporn, die sprichwörtliche Qualität unserer Flügel und Pianos hochzuhalten“, erklärt Frau Förster. (SZ/pc)

