Großes Leutersdorfer Sicherheitsproblem ist gelöst Der Turm der Christuskirche ist wieder so stabil, dass er die Spitze tragen kann. Daran haben viele Anteil.

Nach dem Einbau eines Ringankers am Kirchturm konnte nun auch die Turmspitze eingerüstet werden.

In der Christuskirche steht die noch verwendbare kleinere Glocke des Geläuts.

Stolz schaut sich Pfarrer André Rausendorf in der Christuskirche Leutersdorf um. „Wenn man bedenkt, dass die Kirche 2004 aus Sicherheitsgründen gesperrt war, können wir stolz auf das Erreichte sein“, sagt er. Und viele haben daran mitgewirkt – Kirchgemeinde, Förderverein, Gemeinde, Landeskirche, Freistaat, Firmen und nicht zuletzt viele Spender. Es gibt viele kleine und große Projekte, die in diesem Jahr in Angriff genommen werden. Ein Kronleuchter gehört beispielsweise dazu. Während drei schon restauriert sind, ist der vierte nur mit Glühlampen versehen. Zwei Ehepaare spenden das Geld, damit der fehlende Kronleuchter nachgebaut werden kann. „Eine Familie ist aus Leutersdorf und die andere hat hier geheiratet“, erzählt der Pfarrer. Der Leuchter war in den 1970er Jahren abgestürzt. Ein böhmisches Glas-Unternehmen stellt sie originalgetreu wieder her. In der Weihnachtszeit soll er in der Christuskirche aufgehängt werden.

Dagegen ist schon jetzt ein Großprojekt der Kirchsanierung weithin sichtbar. Noch vor einigen Monaten ist nicht daran zu denken gewesen, die Kirchturmspitze einzurüsten. Das hätte sie nicht ausgehalten. Die Wände der Spitze drifteten auseinander. Das Problem in luftiger Höhe zu lösen, war eine knifflige statische Herausforderung. Damit der Turm weiter die Spitze tragen kann, wurde zwischen beiden ein Ringanker aus Stahl und Beton eingebaut. „Wir mussten mit dem Ringanker richtig ins Mauerwerk reingehen“, schildert der Pfarrer. Ein Dresdner Ingenieurbüro, das schon beim Wiederaufbau der dortigen Frauenkirche mitwirkte, ist dafür mit der Planung beauftragt worden. Etwa 15 Meter ist das Ziegelmauerwerk der Spitze hoch. „Das war eine anspruchsvolle Aufgabe“, sagt der Pfarrer. Etwa ein Drittel der Turmspitze wurde dafür ausgewechselt. Auch, weil hier im maroden Mauerwerk schon einige Birken wuchsen, die samt ihrer tiefen Wurzeln entfernt werden mussten.

Nun ist der gesamte 54 Meter hohe Kirchturm eingerüstet. Er wird künftig an seiner Spitze wieder die steinerne Kreuzblume tragen. In der Großschönauer Steinmetz- und Restaurierungsgesellschaft Dünnbier ist sie nach einer Kopie des Originals nachgebaut worden. Die Kreuzblume ist über zwei Meter hoch und im Querschnitt zweimal 1,15 Meter. Das Original war vor vielen Jahren von einem Blitz schwer beschädigt worden und der Sandstein sehr rissig.

Allein für den Turm betragen die Baukosten knapp 900 000 Euro. Und dabei sind nur die nötigsten Arbeiten vergeben worden, schildert der Pfarrer. Über 50 Prozent der Kosten erhält die Kirchgemeinde als Fördermittel.

André Rausendorf hätte auch gern im 500. Jahr der Reformation von Martin Luther wieder ein Geläut für die Kirche gehabt. „Aber alles auf einmal ist nicht möglich“, sagt er. Erst, wenn der Turm in diesem Jahr fertig wird, sind die Glocken an der Reihe. Als Erstes muss dafür die Eigenschwingung des Kirchturmes gemessen werden, damit sie nicht in Resonanz zu den Schwingungen der Glocken steht. Das könnte dem Turm schaden. Die Christuskirche soll wieder ein Vier-Glocken-Geläut erhalten. Die kleine Glocke ist schon da. Die drei großen müssen noch gegossen werden.

Für Turm und Geläut muss die Kirchgemeinde insgesamt Eigenmittel in Höhe von 65 300 Euro beisteuern. „Von dieser Summe fehlen jetzt noch mit Stand Mitte Juli 9 903,33 Euro“, sagt André Rausendorf. Einen großen Anteil daran, das Geld aufzubringen, hat die Stiftung „Christuskirche für Leutersdorf“, die das Bauvorhaben seit vielen Jahren unterstützt. Die Stiftung organisiert unter anderem Altpapiersammlungen und hat beschlossen, den Großteil ihres Jahresüberschusses aus den Veranstaltungen für die Kirchturmsanierung zu spenden. „Am 30. September planen wir unsere nächste Altpapiersammlung“, sagt Vorstandsmitglied Fred Hentsch. So wie der Pfarrer freut auch er sich darüber, dass viele Einzelpersonen mit Spenden mithelfen, dass die Kirchturmsanierung überhaupt möglich ist. „Erst in dieser Woche hat eine Einzelperson 500 Euro gespendet“, erzählt Fred Hentsch.

