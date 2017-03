Großes Lager an der Hühndorfer Höhe

In der Wilsdruffer Stadtverwaltung liegt ein Bauantrag für eine neue Lagerhalle an der Hühndorfer Höhe vor. Dort sollen Gefahrenstoffe gelagert werden. Es geht um eine Kapazität von 28 500 Tonnen. Der Technische Ausschuss der Stadt wird sich in seiner Sitzung am Donnerstag, den 16. März, mit den Details befassen.

Zudem berät das Gremium über den Bebauungsplan für die neue Oberschule der Gemeinde Klipphausen. Diese soll im Ortsteil Ullendorf errichtet werden. Ebenfalls ein Thema: der Flächennutzungsplan von Tharandt und Dorfhain. Außerdem ist ein Bauauftrag zu vergeben. Es geht dabei um den Rad- und Gehwegbau an der Bundesstraße B 173 in Herzogswalde. Dort werden die Arbeiten nach der Winterpause jetzt fortgesetzt. Die Sitzung findet im Rathaus am Markt statt, Beginn ist 19 Uhr. (hey)

