Großes Kino Elbsandstein Filmschätze aus Pirna und der Sächsischen Schweiz: Der DVD-Tipp für das Wochenende – oder zum Verschenken.

Spektakuläre Rettungsaktion am Höllenhund nahe der Bastei. Ein Amateurfilm aus der Vorkriegszeit. © Repro: SZ

Die DVD Sächsische Filmschätze, speziell aus Pirna und der Sächsischen Schweiz. Spieldauer: eine Stunde.

Pirna. Noteinsatz am Höllenhund nahe der Bastei. Ein Bergsteiger hat sich verletzt und wird nun von Helfern eingeschnürt und zu Tale gebracht. Zum Abseilen binden ihn die Retter an einem Stamm fest. Die ganze Technik mutet sich vorsintflutlich an, von den Seilen bis hin zur Trage. Tatsächlich entstanden die Aufnahmen, die wohl eine Übung zeigen, in der Vorkriegszeit. Die Szene vom Höllenhund ist Teil einer neuen DVD, auf der Filmschätze aus Pirna und der Sächsischen Schweiz vereint sind. Die 40 Streifen stammen aus den 1920er- bis 1960er-Jahren. Das Meiste davon ist unveröffentlichtes und überraschendes Material von Hobbyfilmern. Zusammen mit dem Pirnaer Film- und Videoclub und dem Dresdner Filmemacher Ernst Hirsch hat die SZ die Amateurfilme und andere Dokumente gesichtet und daraus das vielfältige Material für die einstündige DVD zusammengestellt.

Erzählt wird, wie die Flachsernte in der Region vor dem Kriegsausbruch lief, warum die Menschen im Hungerwinter 1946/47 um Pirnas Elbbrücke bangten und was das Schuhplatteln mit der Sächsischen Schweiz zu tun hat. Um die Szenen historisch einzuordnen, enthält der Film durchgängig Kommentare. Ab sofort kann jeder dieses Filmerlebnis mit nach Hause nehmen. Die DVD „Sächsische Filmschätze – Pirna und die Sächsische Schweiz“ ist in allen SZ-Treffpunkten für 14,90 Euro erhältlich. SZ-Card-Inhaber zahlen zwei Euro weniger.

Kostprobe gefällig? Einen kleinen Ausschnitt gibt es im Internet unter www.szlink.de/film-schatz. (SZ)

