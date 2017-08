Großes Kino bei Spremberger Filmnächten Fünf Tage wird Programm auf der Freilichtbühne geboten – und für jeden ist etwas dabei.

Die Freilichtbühne in Spremberg verwandelt sich für fünf Tage zur Flimmerkiste. © SZ

Großes Kino ist wieder bei den „Spremberger Filmnächten“ zu erwarten. „Bei der 13. Auflage verwandelt sich die städtische Freilichtbühne für fünf Tage in die größte Flimmerkiste der Lausitz“, sagt Veranstaltungschef Silvio Teschner. Eröffnet wird das Festival am Mittwoch, 20.30 Uhr, bei der radioeins-Filmnacht mit der deutschen Agentenkomödie „Kundschafter des Friedens“. Der zweite Filmabend am Donnerstag gehört dem Blockbuster „Rogue One: A Star Wars Story“. Dabei erhält jeder kostümierte Star-Wars-Fan ein Freigetränk. Der Freitag steht im Zeichen des mehrfach preisgekrönten, amerikanischen Filmmusicals „Hollywood – La La Land“.

Am Sonnabend ist Familienkino angesagt. Hier wird der USA-Trickfilm „Vaiana“ von 2016 gezeigt. Kinder bis zwölf Jahre haben zu dem klassischen Disney-Abenteuer freien Eintritt. Jedes Kind im Kostüm erhält zudem eine Überraschung und die drei besten Kostüme werden prämiert. Der Sonntag gehört den Filmfreunden der großen Abenteuer- und Outdoorgeschichten. Sieben Kurzfilme versprechen atemberaubende Bilder und besondere Specialeffekte. Der Eintritt beträgt pro Abend fünf Euro. (kay)

www.spremberger-filmnaechte.de

