Großes Kino aus Tharandt Gymnasiasten aus Tharandt nehmen am Schülerfilm-Festival in Leipzig teil.

Schüler der zehnten Klasse des Evangelischen Gymnasiums Tharandt haben mit ihrem Film „Novatio“ als die einzigen Nachwuchsfilmemacher aus dem Landkreis das Finale des sächsischen Schülerfilm-Festivals erreicht. © Karl-Ludwig Oberthür

Schüler der zehnten Klasse des Evangelischen Gymnasiums Tharandt haben mit ihrem Film „Novatio“ als die einzigen Nachwuchsfilmemacher aus dem Landkreis das Finale des sächsischen Schülerfilm-Festivals erreicht. Gemeinsam mit 22 anderen Beiträgen wird der Film am Sonnabend auf der Schaubühne Lindenfels in Leipzig vorgeführt.

Eine Jury aus Pädagogen, Medienexperten und Politikern wird am Abend die besten Arbeiten auszeichnen. Die Preise werden in den Altersstufen erste bis vierte Klasse, fünfte bis achte Klasse sowie ab der neunten Klasse vergeben.

Darüber hinaus gibt es Auszeichnungen für in der Initiative besonders engagierte Lehrer. Eine ausschließlich aus Schülern bestehende Jugendjury vergibt einen eigenen Publikumspreis für den besten Film des Tages. 46 Schulen und rund 200 Schüler aus ganz Sachsen haben sich an dem Filmwettbewerb zum Festival beteiligt. Insgesamt wurden 71 Arbeiten eingereicht, die die gesamte Bandbreite der Filmgenres abdecken.

Während des Festivals wird den Schülern in zahlreichen Workshops Wissenswertes zum Thema Film vermittelt. So haben die jungen Filmfreunde die Möglichkeit, einen eigenen Trickfilm zu erstellen oder die Arbeit eines Regisseurs in ihrer ganzen Komplexität kennenzulernen. Den Schülern wird auch der Umgang mit modernen Medien vermittelt – etwa mit der App Snapchat. Das Programm ermöglicht es, kleine Filme mit dem Smartphone zu erstellen und direkt im Netz zu verbreiten.

Das Schülerfilm-Festival wird vom Sächsischen Staatsministerium für Kultus veranstaltet und von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien unterstützt. Ziel der Initiative ist es, auf die Möglichkeiten von Film als Unterrichtsmittel aufmerksam zu machen.

