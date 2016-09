Großes Kino auf dem Pfaffenberg Am Wochenende findet in Waldheim die DM der Landesauswahlteams Ü50 statt.

© Robert Michael

Am Wochenende wird sicherlich nicht nur vom Namen her großes Tennis auf dem Waldheimer Pfaffenberg über die sportliche Bühne gehen. Im Rahmen der Großen Spiele des Deutschen Tennisbundes treten die Landesauswahlmannschaften der Altersklasse Ü50 der Tennisverbände Baden, Niederrhein, Hamburg und Sachsen in der Gruppe C gegeneinander an. Ermittelt werden die Aufsteiger zur B-Gruppe und die Absteiger in die Gruppe D.

Der Sächsische Tennisverband als Gastgeber hat als Ausrichter dieses Events den 1. TC Waldheim ausgewählt. Wohl auch wegen der sehr gelungenen gleichen Veranstaltungen, die in den Jahren 2004 und 2006 auf dem Pfaffenberg stattfanden.

Das sächsische Team wird dabei alles daran setzen, nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr das Heimrecht zu nutzen und die Klasse zu halten. Die Mannschaften bestehen aus jeweils drei Damen und drei Herren. Gespielt werden pro Partie sechs Einzel, ein Damen-, ein Herrendoppel sowie ein Mixed. Die zwei Paarungen des ersten Tages, also dem Sonnabend, werden ausgelost. Am Sonntag kämpfen die Sieger um den Aufstieg. Bei den Verlierern vom Sonnabend geht es um den Klassenerhalt. Heiße Matches sind programmiert, sowohl was das Wetter betrifft als auch die Qualität der Spiele, denn in fast allen Mannschaften sind Spielerinnen und Spieler der Top 30 der deutschen Rangliste dieser Altersklasse gemeldet. Spielbeginn an beiden Tagen ist 10.00 Uhr. Die Paarungen werden parallel auf drei Plätzen ausgetragen. „Natürlich freuen sich alle Teams und besonders die Waldheimer Tennisfreunde über viele Zuschauer“, sagte TC-Chef Ernst Schneider, der selbst mit aufläuft. (DA/es)

