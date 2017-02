Großes Interesse für farbigen Mais und Haferwurz Ihr Ziel ist es, alte Gemüse- und Blumensorten zu erhalten. Deshalb treffen sich Interessierte zur Tauschbörse für Saatgut.

Claudia Eberlein vom Lindenhof in Auterwitz organisiert seit drei Jahren die Saatguttauschbörse. Die Leute bringen nicht nur Saatgut mit, sondern tauschen Erfahrungen aus und kosten das frische Brot aus dem Backofen. © André Braun

Wenn Claudia Eberlein von Haferwurz spricht, kommt sie ins Schwärmen. Claudia Eberlein ist die Organisatorin der Saatguttauschbörse in Auterwitz und Haferwurz ein Urgemüse, das nicht nur schmecken, sondern im zweiten Jahr auch wunderschön lilafarben blühen soll. Sie bereitet die außen gelblichen, innen weißlichen 15 bis 30 Zentimeter langen Wurzeln wie Spargel oder Schwarzwurzel zu.

Auch wenn sich Claudia Eberlein noch mehr Gärtner gewünscht hätte, die Saatgut anbieten, so war sie doch mit der Resonanz zufrieden. Die Wahl-Auterwitzerin, die mit ihrem Partner Martin Becher den Lindenhof bewohnt, hatte vor einigen Jahren auf der Saatguttauschbörse in Tharandt ein Schlüsselerlebnis. „Zum Lindenhof gehört ein Garten, den wir bewirtschaften. Das entsprechende Saatgut zu kaufen, hätte viel Geld gekostet. Außerdem entspricht es unserer Auffassung, dass wir alte Sorten verwenden wollen“, so Claudia Eberlein. Damals haben sie Samen von 40 verschiedenen Gemüsepflanzen mitgebracht. „Das war für mich ein richtiger Schatz“, so die Auterwitzerin. Damit auch andere Leute die Möglichkeit haben, Saatgut auszutauschen, hat sie die Börse, die es schon vorher im Altkreis Döbeln gab, im Backhaus des Lindenhofes etabliert.

Und wenn die Hobbygärtner sich treffen, geht es nicht nur ums Saatgut, sondern auch um den Erfahrungsaustausch. Diese Möglichkeit wurde am Sonnabend rege genutzt. Mit dabei waren wieder Anita und Dieter Steinert aus Lommatzsch mit ihren alten Kartoffelsorten. Um eine gute Ernte zu haben beginnen die Steinerts schon im Herbst mit der Vorbereitung des Bodens. Kaninchenmist wird in den Acker eingegraben. Mitte April legen sie die Kartoffeln. Die alte Bauernregel „Steckst‘ mich im April, komme ich, wann ich will, steckst‘ mich im Mai, komm ich glei‘“, gilt aufgrund des Klimawandels nicht mehr. „Die Kartoffeln müssen bis Mitte April in den Boden“, sagt Anita Steinert. „Im Mai ist es dafür schon zu trocken.“ 100 Tage dauert es von der Aussaat bis zur Ernte. In der Zwischenzeit wird Unkraut gezogen. Wenn das Kartoffelkraut abgedörrt ist, kann die Ernte beginnen.

Die beiden Lommatzscher hatten die Sorten Violetta und Rote Emmalie mitgebracht. Dabei handelt es sich um festkochende Sorten. Eine junge Familie wollte wissen, ob man daraus auch Kartoffelmus machen könne. „Ja, natürlich. Und der schmeckt nicht nur gut, sondern ist auch lilafarben und bringt somit Farbe auf den Teller“, sagt Anita Steinert.

Gleich neben ihnen hat Holger Buhrig aus Auterwitz vier interessant aussehende Maiskolben abgelegt. Sie überraschen wegen ihrer Farbe. „Den Mais baue ich hauptsächlich für die Tiere an“, so Buhrig. Der dreifarbige werde aufgrund der Dreifarbigkeit der Körner Harlekinmais genannt. Den hat der Auterwitzer im vergangenen Jahr zum ersten Mal angebaut und ist mit der Ernte zufrieden. Auch den sogenannten Tortilla-Mais hat der Auterwitzer mitgebracht. Außerdem fachsimpelt er mit Claudia Eberlein über den Anbau von Kidneybohnen oder Bohnen aus Südafrika. „Hat schon jemand Linsen angebaut?“, fragt Claudia Eberlein in den Raum. Doch keiner meldet sich. Auch bei Steckrüben müssen die Hobbygärtner passen.

Vor allem für Blumensorten interessiert sich Heidrun Lippert aus Zschaitz, die in ihrem Garten aber auch Gemüse wie Bohnen, Mangold oder Tomaten anbaut. Sie ist das erste Mal auf einer Saatguttauschbörse und findet diese sehr gut. „Für mich ist Gartenarbeit Erholung. Ich freue mich an dem, was wächst“, so die Zschaitzerin. Die getrockneten Samen bewahrt sie auf dem Dachboden auf, um sie dann im Frühjahr wieder in die Erde zu bringen. Sie hat unter anderem Saatgut von der Blumensorte Balsamine mitgebracht. Und dann wird wieder gefachsimpelt – über Gurkenpflanzen, die die Schnecken aufgefressen haben, über Tulpenzwiebeln, die wegen der Wühlmäuse am besten in Körbe gesetzt werden und über Mangold, das im März ausgesät werden kann. Es geht auch um Duftwicken und die Wunderblume.

Nächste Saatguttauschbörse in der Region: Sonntag, 12. März, von 13 bis 17 Uhr, Schloss Gersdorf in Gersdorf (Gemeinde Striegistal)

