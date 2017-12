Großes Interesse an Uhrenschau Vor 125 Jahren wurde die Marke Union begründet. Das Deutsche Uhrenmuseum würdigt das in einer Sonderausstellung.

Glashütte. Das Interesse an der neuen Sonderausstellung im Deutschen Uhrenmuseum ist groß. Eine Woche nach der Eröffnung der Schau „Union Glashütte – 125 Jahre Deutsche Uhrmacherkunst“ ist man dort sehr zufrieden. „Es gibt viele Leute, die extra wegen der Ausstellung zu uns kommen“, sagt Museumssprecherin Sonja Hauschild. Bereits zur Ausstellungseröffnung seien 100 geladene Gäste und viele Pressevertreter gekommen. Ein Grund könnte sein, dass diesmal eine bestehende Firma vorgestellt wird, die auf eine lange Geschichte zurückschauen kann. Diese begann 1893. Damals gründete der Kaufmann und Visionär Johannes Dürrstein die „Union Uhrenfabrik Glashütte“ und ebnete damit den Weg für eine Erfolgsgeschichte, allerdings eine mit Höhen und Tiefen. Denn auch die Union hatte es einst verpasst, sich den neuen Trends anzupassen. Zu spät fing sie an, Armbanduhren zu produzieren. In den 1930er-Jahren kam dann das Aus. Mitte der 1990er-Jahre wurde die Marke neu belebt. Richtig aufwärts ging es mit ihr ab 2008, als der Swatch-Konzern sie als eigenständige Marke mit eigener Firma und eigener Produktion aufleben ließ. Das Museum zeichnet diese wechselvolle Geschichte anhand vieler Uhren nach. Bereits in den ersten Tagen stießen die komplizierte Jubiläumsuhr von 1895, die einmaligen historischen Damentaschenuhren, aber auch die aktuellen Armbanduhren auf großes Interesse. Museumsleiter Reinhard Reichel war es im Vorfeld der Schau gelungen, einige Uhrensammler als Leihgeber zu gewinnen.

Die Ausstellung kann bis zum 2. April 2018, täglich von 10 bis 17 Uhr, besichtigt werden. Auch während der Putzwoche, für die das Museum schließen wird, kann sie besucht werden. „Zu einem Sonderpreis“, sagt Museumsleiter Reichel. Ein Begleitband zur Ausstellung wird im Museums- oder im Online-Shop verkauft. Vorträge, Führungen und Ferienaktionen werden die Ausstellung begleiten. Außerdem können die Besucher immer freitags, ab 13 Uhr, und jeden ersten Sonnabend im Monat einem Union-Uhrmacher live bei der Arbeit zuschauen. (SZ/mb)

