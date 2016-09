Großes Interesse an Schlossrettung Zum Denkmaltag erkundeten rund 400 Gäste die Gemäuer in Jahnishausen. Jetzt wollen die Organisatoren noch einen Schritt weitergehen.

Im Gelände von Schloss Jahnishausen standen am vergangenen Wochenende die Türen offen. © SZ-Archiv/Schroeter

Das Schloss Jahnishausen stößt bei den Riesaern offenbar auf großes Interesse. Laut Aussage von Ingrid Engler sind zum Tag des Offenen Denkmals am vergangenen Sonntag bis zu 400 Gäste gekommen. „Auch Oberbürgermeister Marco Müller war da“, sagt die Vorsitzende des Vereins Accademia Dantesca Jahnishausen, der sich der Rettung des Schlösschens verschrieben hat. Führungen mit zehn bis 15 Leuten hätten ohne Unterlass stattgefunden.

Engler ist mit der Resonanz sehr zufrieden. Doch bei einem schönen Spätsommertag will es der Verein nicht belassen und hofft nun auf Unterstützer, die sich auch langfristig an der Rettung des Schlosses beteiligen. „Für die, die konkret beim Wiederaufbau helfen wollen, veranstalten wir am Dienstag, 11. Oktober, noch mal ein Treffen am Schloss. Um 18 Uhr geht’s los“, sagt Engler. Da inzwischen auch das vor rund 20 Jahren provisorisch aufgebaute Dach der Deutschen Stiftung Denkmalschutz undicht ist, spricht der Verein von einer Rettung in letzter Minute.

www.a-d-j.de

zur Startseite