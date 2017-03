Großes Interesse an Oberschulen In Rothenburg sind 2017 mehr Schüler angemeldet worden als im Vorjahr. In Kodersdorf ist die Zahl hingegen rückläufig.

Die Moritz-Zimmermann-Oberschule Rothenburg © Rolf Ullmann

. Rothenburg bleibt als Schulstandort gefagt. Für das kommende Schuljahr sind an der Oberschule Moritz Zimmermann schon 51 Kinder angemeldet worden. Das sind 15 Schüler mehr als noch 2016. Damals sind nur 36 Jungen und Mädchen angemeldet worden. Während man sich in Rothenburg über den Zuspruch freuen dürfte, ist das Interesse an der Adolf-Traugott-von-Gersdorf- Oberschule rückläufig. Dort liegen bisher 50 Anmeldungen vor. Im Vorjahr sind es noch 61 gewesen. Jedoch können sich die tatsächlichen Schülerzahlen bis zum Herbst noch verändern.

An der Oberschule in Niesky sind zum neuen Schuljahr 69 Kinder angemeldet worden. Die Cormenius-Schule in Mücka verzeichnet 38 Anmeldungen. Das Interesse an den Oberschulen ist also weiterhin groß. Auch wenn sich Eltern gemäß des neuen sächsischen Schulgesetzes nach einem Beratungsgespräch über die Empfehlung der Grundschulen hinwegsetzen und ihr Kind auch gegen den Rat der Experten auf ein Gymnasium schicken können.

Die vier Oberschulen in Görlitz kommen auf 274 Anmeldungen. Das sind nur neun Anmeldungen weniger als im Vorjahr. (SZ/kem)

