Großes Interesse an Leseaktion Über die Ferien konnten Schüler in Freital Bücher leihen, die es bisher noch nicht in der Bibliothek gab. Fürs Lesen gibt es bald eine Urkunde.

Jugendliche greifen wieder mehr zum Buch, das zeigt auch der Lesesommer in Freital. © Symbiolbild: dpa

Nicht nur faulenzen, auch lesen stand in den Sommerferien bei Freitaler Schülern ganz oben auf der Liste der Freizeitbeschäftigungen. Das zeigt die Beteiligung am diesjährigen Buchsommer, einer sachsenweiten Aktion, zu der unter anderem auch die Freitaler Bibliothek aufgerufen hatte. Nachdem die Aktion am 4. August zu Ende gegangen ist, zieht die Bibliothek jetzt eine positive erste Bilanz. So haben insgesamt 197 Kinder und Jugendliche beim Buchsommer mitgemacht. Über die Ferienzeit haben sie fast 1 500 Bücher ausgeliehen. Das Interesse am Buchsommer ist damit größer als im Vorjahr. 2016 machten in Freital 160 Schüler mit, die insgesamt knapp 1 000 Bücher entliehen.

Fast alle eigens zum Buchsommer angebotenen Bücher wurden gern gelesen, insbesondere Abenteuergeschichten, teilt die Stadt mit. Besonders beliebt seien die Bücher von Erin Hunter aus der Reihe „Warrior Cats“ gewesen. Die Bücher werden nun in den vorhandenen Kinder- und Jugendbuchbestand für alle Leser integriert. „Die Neugierde war bei den Lesern, die noch nicht oder nicht mehr beim Buchsommer mitmachen konnten, schon groß“, sagt Stadtsprecher Matthias Weigel.

Der sachsenweite Buchsommer wurde dieses Jahr in der Stadtbibliothek im City Center eröffnet. Die Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Eva-Maria Stange (SPD), gab am 12. Juni den Startschuss zu der sechswöchigen Aktion. Mitmachen konnten Kinder und Jugendliche zwischen elf und 16 Jahren. Unter dem Motto „Beim Lesen tauch’ ich ab“ galt es, drei Bücher komplett zu lesen. Festgehalten wurde das in einem Leselogbuch, das jetzt noch von der Bibliothek abgestempelt werden muss.

Am 15. September gibt es dann eine große Abschlussparty, bei der die Schüler ein Zertifikat bekommen. Dann werden auch die Hörspiele zur Aktion „Nimm auf, was du liest“ vorgestellt. Die Stadtbibliothek sowie der Freitaler Schauspieler und Hörspielproduzent Swen Mai hatten Kinder aufgerufen, ein Hörspiel zu ihrem Lieblingsbuch zu produzieren.

