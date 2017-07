Großes Interesse an Geotechnik in Dorfhain Rund 150 Interessenten haben sich beim Praxistag umgeschaut.

Die Firma Jähnig lud nach Dorfhain ein. © Karl-Ludwig Oberthür

Der Praxistag der Geotechnik, der auf dem Gelände der Firma Jähnig in Dorfhain stattfand, war ein voller Erfolg. Wie das Unternehmen mitteilen lässt, haben sich Ende voriger Woche rund 150 Interessenten über Geotechnik in Dorfhain informiert, darunter Studenten, Vertreter von Universitäten, regionalen Firmen und Ingenieurbüros. Neben Fachvorträgen konnten die Teilnehmer im Außengelände der Firma Bohrtechniken selbst ausprobieren oder an einer Kletterwand ihr Geschick testen.

Berufseinsteiger und Branchenprofis konnten zu der Veranstaltung ins Gespräch kommen, sich austauschen und machten den Praxistag – der von der Georado-Stiftung organisiert wurde – zu einem Stellenmarkt fernab der üblichen Karrieremessen. Nach der erfolgreichen Premiere des Praxistages der Geotechnik beginnen für das Team der Georado-Stiftung in Dorfhain nun die Planungen für die weitere Entwicklung des Areals. Im nächsten Jahr soll die Veranstaltung wiederholt werden. (SZ/ves)

