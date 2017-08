Großes Interesse an Curlingturnier Der Geisinger Verein bereitet die neue Saison vor. Das erste Turnier ist bereits ausgebucht.

Die Curling-Turniere in Geising sind immer ein Magnet für Sportler und auch für Zuschauer. © Egbert Kamprath

Der 1. Sächsische Curlingverein Geising plant bereits seine nächste Saison. Wie die Vereinsvorsitzende Martina Meißner informiert, wird es zum Saisonbeginn Ende Oktober einen Mixed-Doubles-Cup im Gründelstation geben. Obwohl die Anmeldezeit eigentlich bis Mitte September laufen sollte, sind die Starterplätze ausgebucht. „Ursprünglich war eine Teilnahme mit 20 Teams geplant, aber aufgrund der Anmeldungen haben wir auf 24 Teams aufgestockt“, sagt Frau Meißner. Nach Geising kommen Mannschaften aus zwölf Nationen, darunter zwei Teams aus China und eins aus Kanada. Auch ein Team aus Ungarn will dabei sein. Allerdings behalte es sich diese Mannschaften vor, erst Mitte August endgültig über ihr Kommen zu entscheiden. Mixed Doubles ist eine vergleichsweise junge Curling-Disziplin. Etabliert wurde sie 2008. Zu dieser treten eine Spielerin und ein Spieler gegen Teams in gleicher Konstellation an. (SZ/mb)

