Großes Herz für Kinder Mit Hilfe vieler Promis sammelt die Benefizgala „Ein Herz für Kinder“ wieder Geld für Kinder in Not. Die Rekordspendensumme aus dem vergangenen Jahr wird knapp verpasst.

Die Spendensumme betrug am Ende der Sendung rund 18 Millionen Euro. © Ralf Güdpa

Mit jeder Menge Prominenz und Glamour hat die „Bild“-Benefizgala „Ein Herz für Kinder“ mehr als 18 Millionen Euro für Kinder in Not gesammelt und damit einen neuen Spendenrekord nur knapp verpasst. In der live vom ZDF ausgestrahlten und von Johannes B. Kerner moderierten Show nahmen am Samstagabend Stars wie Boris Becker, Angelique Kerber, Andreas Gabalier, Simone und Sophia Thomalla, Anja und Gerit Kling oder Wolfgang Stumph die Anrufe von Spendern entgegen.

Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg überreichte im Namen eines Autoherstellers eine Spende von einer Million Euro, die Musiker Marius Müller-Westernhagen und Nena traten gemeinsam mit ihren schon erwachsenen Kindern auf.

Im Schnitt sahen die gut dreistündige Show in diesem Jahr 3,4 Millionen Zuschauer - zur besten Sendezeit ab 20.15 Uhr kam sie damit auf Platz drei, hinter der ARD-Show „Verstehen Sie Spaß?“ und dem RTL-“Supertalent“. Im vergangenen Jahr waren gut 4 Millionen TV-Zuschauer dabeigewesen, im Jahr davor etwa 3,9 Millionen.

Die von der „Bild“-Zeitung gestartete Aktion „Ein Herz für Kinder“ gibt es seit 1978. Im vergangenen Jahr kam nach eigenen Angaben eine Rekordsumme von rund 18,9 Millionen Euro zusammen, in diesem Jahr waren es nun fast 18,1 Millionen Euro.

„Ich finde es immer gut, für Kinder zu spenden und ihnen zu helfen. Ich bin ja selber Vater. Kinder brauchen immer helfende Hände“, sagte Schauspieler Matthias Schweighöfer der Deutschen Presse-Agentur. Er sang bei der Gala die gefühlvolle Liebes-Ballade „Durch den Sturm“, begleitet von Band und Orchester.

Königin Rania von Jordanien bekam aus den Händen von Daniela Schadt, der Lebensgefährtin von Bundespräsident Joachim Gauck, das „Goldene Herz“ für ihr soziales Engagement überreicht. „Unsere Menschlichkeit, unser Mitgefühl, unsere Möglichkeit, sich in die Lage eines anderen zu versetzen - dies sind unsere größten Stärken“, sagte die 46-Jährige in ihrer eindringlichen Dankesrede. „Wenn wir diese Stärken nutzen, wenn wir uns selbst und unsere politischen Führungen zur Verantwortung ziehen, wenn wir gemeinsam Maßnahmen ergreifen, dann werden diese Kinder nicht alleine sein.“

In diesem Jahr setzten die Veranstalter verstärkt darauf, eine jüngere Zielgruppe zu erreichen. So mischten sich das YouTube-Duo Die Lochis, Model Rebecca Mir sowie TV-Sternchen wie Daniela Katzenberger und Pietro Lombardi unter die Gäste. Die „Bild“-Zeitung berichtete ausführlich über Twitter und Snapchat. Laut Mitteilung vom Sonntag erreichte die Liveübertragung vom roten Teppich bei Facebook Live mehr als 150 000 Menschen.

Die Boxweltmeister Vitali und Wladimir Klitschko, Tennis-Ass Angelique Kerber, Schauspielerin Maria Furtwängler und viele weitere Prominente appellierten an die TV-Zuschauer zu spenden und gaben selbst Geld für den guten Zweck. „Tatort“-Star Til Schweiger sagte: „Helft einfach, statt zu hassen und zu meckern. Es ist was Geiles zu helfen.“

Der neue Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg legte einen Tag nach seinem angekündigten Rücktritt einen kurzen Boxenstopp im Studio in Berlin-Adlershof ein - samt Frau Vivian und Weltmeisterpokal. Der Mercedes-Pilot freut sich jetzt auf eine lange Auszeit. „Erstmal steht ein Riesenurlaub an, wir haben noch keinen Rückflug gebucht. Open end“, sagte Rosberg, der erst während der laufenden Show in Berlin landete. (dpa)

zur Startseite