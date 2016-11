Großes Helau in neuem Saal Dass die Haßlauer Karnevalisten in ein paar Tagen dort feiern, wo noch gebaut wird, ist schwer vorstellbar. Karten gibt’s schon.

Gerd Eulitz (vorn) und weitere Handwerker wirbeln im neuen Saal des Sonnenhofes Ossig. Dort sollen in einer Woche Eröffnung und zugleich Faschingsauftakt gefeiert werden. Die Gäste dürfen sich überraschen lassen, wie die Helfer das bewerkstelligen. © Dietmar Thomas

Die Mitglieder des Karnevalclubs Haßlau (KCH) starten am Sonnabend nächster Woche in die 45. Saison. Die wird etwas ganz Besonderes. Immerhin werden die Faschingsakteure um Präsident Oliver Rühle in einer nagelneuen Spielstätte „auflaufen“: dem Saal des Sonnenhofes in Ossig. Geprobt werden kann dort nicht. Der Neubau ist noch nicht fertig. In dieser Woche haben sich dort die Trockenbauer geschafft. Am Wochenende werden die Voraussetzungen geschaffen, um die Musikanlage zu installieren. Für Montag haben sich die Fußbodenleger angekündigt. Der Saal bekommt einen Holzfußboden, was passionierte Tänzer und ganz sicher auch gehörlose Gäste freuen wird. Damit sie tanzen können, brauchen sie einen Untergrund aus Holz, der die Schwingungen überträgt. Das erklärte Friedrich Brixi vom Roßweiner Behindertenbeirat kürzlich bei einer anderen Gelegenheit.

Trotz des für Baustellen üblichen Chaoses, das jetzt auch noch im neuen Saal herrscht, ist Oliver Rühle sicher, dass am Sonnabend alles passt, die Gäste zufrieden sein werden und einen schönen Faschingsauftakt erleben. Den haben die Gastgeber dem Anlass angepasst. Es gibt ein Tagesmotto: Ab diesem Jahr ist alles neu, die 45. Saison beginnt der KCH ohne Scheu. Was ansonsten über der Saison stehen wird, verraten die Karnevalisten wie üblich erst am 11.11. – allerdings nicht um 11.11 Uhr, sondern ab 15.30 Uhr im Saal des Rathauses. Dorthin hat der Bürgermeister zum Seniorencafé eingeladen. Vor den Damen und Herren lässt er sich dann auch den Schlüssel für die Stadtkasse abnehmen. „Die Übernahme um 11.11 Uhr zu machen, hat bei uns in Roßwein in Ermangelung eines größeren Publikums wenig Sinn“, erklärt Rühle die Abweichungen gegenüber anderen närrischen Städten. In Roßwein setze sich die Tradition der Schlüsselübergabe am Nachmittag durch.

Tags darauf hoffen die Haßlauer Faschingsaktiven auf viele Besucher. „Auch wer nicht unbedingt Fan der fünften Jahreszeit ist, sollte sich die Eröffnung eines neuen Saales nicht entgehen lassen“, findet Oliver Rühle. In den Räumen haben laut Hotelier Markus Weinert je nach Bestuhlung zwischen 220 und 300 Gäste Platz. Obwohl der Saal jetzt noch nicht einmal fertig ist, sind die Räume in den nächsten Monaten schon gut gebucht.

Der KCH jedenfalls hat auch schon über den 12. November hinaus zwei weitere Termine festgemacht. Das sind der 18. und 25. Februar nächsten Jahres. Dafür können genauso wie für den kommenden Sonnabend unter Tel. 03431 704879 oder 034322 42040 Karten reserviert werden. Für den Auftakt sind 8,50 Euro Eintritt fällig. Los geht’s um 19.30 Uhr. Schon eine Stunde vorher sind Gäste willkommen, um sich die schönsten Plätze auszusuchen. Der Verein will dann auch seine Sommernachtsbälle in Ossig feiern.

Mit der neuen Spielstätte hofft der KCH, ein modernes und gut erreichbares Domizil mit ausreichend Parkmöglichkeiten gefunden zu haben. Viele Jahre lang feierten Akteure und Publikum in der Gaststätte Hempel in Roßwein, danach über drei Jahre im Gasthof Haßlau, der inzwischen neue Besitzer hat. Möglicherweise beschert die Ortsveränderung dem Verein noch mehr Zulauf – Zuschauer wie Mitwirkende. Im Moment freut sich der Präsident über rund 90 Mitstreiter, wovon fast genau die Hälfte Kinder und Jugendliche sind. „Der Zuspruch ist gut“, bescheinigt Rühle.

