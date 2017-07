Großes Gehalts-Plus für OB-Büroleiter Nach dem Streit um die Höhe der Bezüge gibt ein Ausschuss des Stadtrates nun klein bei, weil er eine Klage fürchtet.

Benjamin Zips leitet das Büro des Oberbürgermeisters. © Rafael Sampedro.

Zittau. Der Streit um die Bezahlung des persönlichen Referenten des Oberbürgermeisters ist beigelegt. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat die Höhergruppierung der Stelle rückwirkend zum 1. Oktober beschlossen. Im Mai scheiterte die Vorlage noch am Protest der Stadträte. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder war damals nicht bereit, über die Vorlage abzustimmen und folgte schließlich dem Antrag von Thomas Zabel (CDU), die Beschlussvorlage in die nächste Ausschusssitzung zu vertagen. Aus Kreisen des Ausschusses wurde nun bekannt, dass diese Stadträte eine Klage des Stelleninhabers befürchteten und deshalb der Vorlage zustimmten. Für die Stelle der Entgeldgruppe 11 fallen im laufenden Jahr 55 915 Euro Personalkosten im städtischen Haushalt an, im kommenden Jahr sind es 57 942 Euro. In der Begründung der Beschlussvorlage heißt es: Dem persönlichen Referenten wurden durch den Oberbürgermeister Tätigkeiten übertragen, die sich in den Tätigkeitsmerkmalen durch „besonders verantwortungsvoll“ und „besondere Schwierigkeiten und besondere Bedeutung“ herausheben. Die Übertragung dieser Tätigkeiten erfordere laut Beschlussvorlage eine Neueingruppierung.

Im Januar 2016 hatte der Oberbürgermeister die Büroleiterstelle neu besetzt und Benjamin Zips für knapp 49 000 Euro eingestellt. Ende September veranlasste der OB, dass die Eingruppierungskommission der Stadtverwaltung die Tätigkeiten des Büroleiters unter die Lupe nimmt und neu bewertet. Die Kommission kam nach einer Anpassung der Stellenbeschreibung zur vorliegenden Berechnung. (mh)

