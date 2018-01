Großes Feuer, keine Gefahr Erst beleuchten sie die Stuben, dann den Radebeuler Sportplatz. Hunderte Weihnachtsbäume gingen in Flammen auf.

Diesmal ist es die Feuerwehr selbst, die Feuer legt beim großen Weihnachtsbaumverbrennen in Radebeul. © Matthias Schumann

Radebeul. Das neue Jahr ist gerade eine halbe Stunde alt, da geht schon der erste Alarm ein. Es ist 0.36 Uhr und die Kameraden, die in der Silvesternacht in Radebeul Dienst schieben, werden zur Oberen Bergstraße gerufen. Eine Rakete hat auf einem Balkon herumliegende Sachen entzündet. „Die Anwohner hatten das kleine Feuer aber schon gelöscht, als wir eintrafen“, sagt Radebeuls Stadtwehrleiter, Roland Fährmann. Ein vergleichsweise kleiner Einsatz, genau wie die zwei weiteren in dem noch jungen Jahr: Ein Reh haben sie aus einem Zaun befreit und eine Wohnung geöffnet.

Am Sonnabend hatten die Kameraden wieder eine besondere Aufgabe, die mittlerweile schon zur Tradition geworden ist. Seit sechs Jahren zünden sie am zweiten Wochenende nach Neujahr selbst ein Feuer. Dann werden die ausrangierten Weihnachtsbäume der Anwohner Lindenaus verbrannt.

Ein hoher Haufen Tannen liegt in einiger Entfernung vom Feuerplatz, wo schon wenige Bäume die Flammen hochschlagen lassen. Immer wieder holen die Männer neue Bäume herbei und werfen sie in die Flammen. Der ganze Platz ist glühend warm und strahlend hell.

Viele Anwohner haben sich versammelt, denn bei der Weihnachtsbaumverbrennung geht es nicht nur darum, die Tannenbäume los zu werden. „Das hier ist ein guter Treffpunkt, um seine Nachbarn zu sehen und sich auszutauschen“, sagt ein Ehepaar aus Lindenau. Sie haben die Nordmanntanne der Schwiegereltern mitgebracht. Er stand im Wohnzimmer und war silbern und holzfarben geschmückt. Sie selber finden es noch zu früh, um sich ihres Baumes zu entledigen. „Wir lassen ihn noch bis Ende Januar stehen“, sagen sie.

Der Lindenauer Ortsverein hatte vor einigen Jahren die Idee, die Kameraden der Feuerwehr mit der Weihnachtsbaumentsorgung zu beauftragen. „Vorher lagen die überall rum und niemand wusste, wohin damit“, sagt Roland Fährmann. Auch der neue Wehrleiter Lindenaus, Dirk Arsp, der im letzten Jahr gewählt wurde, setzt deshalb die Tradition fort. Verbrennen sollte bei ihm aber nichts, denn er steht an diesem Abend hinter dem Grill. Auch eine Glühweinbude gibt es. Jeder, der einen Baum abgibt, bekommt eine Marke und damit einen Glühwein gratis.

Die zentrale Sammelstelle für die Tannen ist der Sportplatz. Erst am Abend der Weihnachtsbaumverbrennung bringen die Lindenauer ihre Bäumchen und legen sie neben den Scheiterhaufen. Aus Sicherheitsgründen sollten sie nicht höher als 1,20 Meter und auch vom Weihnachtsschmuck befreit sein. „Auch in diesem Jahr sind wieder etwa 200 Bäume zusammengekommen“, sagt Norbert Rothe, einer der zwei Männer, die sich um die Verbrennung kümmern. Unterstützt werden sie von drei Helfern der Jugendfeuerwehr. „Das macht denen natürlich am meisten Spaß“, sagt er.

Die Radebeuler Feuerwehr hat circa 100 aktive Mitglieder, darunter zehn Frauen. Bei besonders brenzligen Fällen helfen sich die Wehren untereinander. So sind die Radebeuler in Coswig, Moritzburg und Radeburg zur Stelle oder andersherum. An den Großbrand im letzten Jahr kann sich Roland Fährmann auch ohne das Einsatztagebuch noch gut erinnern. „Das war gleich im Januar“, sagt er, „das war ein Großaufgebot mit etwa 100 Mann.“

Bei dem Kabelbrand auf der Meißner Straße hatte er die Einsatzleitung. Der Alarm kam früh um zehn, erst sieben Stunden später war der Brand unter Kontrolle. „Das war eine ganz schöne Herausforderung“, sagt Roland Fährmann. Es war eisig kalt, glatt und die Straße musste gesperrt werden. Doch es blieb bei diesem einen großen Brand in Radebeul im letzten Jahr. Insgesamt 261-mal musste die Feuerwehr ausrücken. In nur 27 Fällen waren Brände die Ursache. Auch Personen waren dabei nie in Gefahr.

Nicht der Feuerteufel, sondern technische Defekte und Unachtsamkeit, wie zu Silvester, seien die Hauptursachen für Brände, sagt Fährmann. 27 Personen hat die Feuerwehr im letzten Jahr durch Türöffnungen gerettet, meist ältere, hilflose Menschen. Auch an diesem Abend haben die Kameraden gut zu tun: Dafür sorgen die Lindenauer, die immer noch in Richtung Sportplatz laufen und Tannenbäume hinter sich herziehen.

zur Startseite