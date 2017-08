Großes Fest mit kleinen Störungen Die Organisatoren des Altstadtfestes ziehen eine positive Bilanz. Nur beim Pin-Verkauf haperte es.

Ob auf dem Rathausturm oder im Riesenrad: Die Besucher erlebten ein schönes und aus Polizeisicht weitgehend ruhiges Stadtfest. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Rund 120 000 Besucher waren an den drei Tagen am vergangenen Wochenende in Görlitz zum Altstadtfest unterwegs. Das sagt Gerd Weise von der Kulturservicegesellschaft. Er ist einer der Koordinatoren des Altstadtfestes. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, so Gerd Weise. Ein Höhepunkt sei die Waschtrogregatta gewesen. „Auf polnischer wie auf deutscher Seite haben die Zuschauer die Teilnehmer angefeuert. Die gesamte Region hat gefeiert“, sagt er. In der Nachbarstadt Zgorzelec wurde parallel zum Görlitzer Altstadtfest das Jakuby-Fest gefeiert.

Nicht ganz so gut lief es offensichtlich aber mit dem Verkauf der Altstadt-Pins. Sie tragen dazu bei, das Fest zu finanzieren. Etwa ein Fünftel der Summe soll aus dem Verkauf kommen, so Gerd Weise. Wie viel am Ende tatsächlich zusammenkam, konnte er gestern noch nicht sagen. „Wir sind jedem dankbar, der einen Pin gekauft hat“, sagt er der SZ. Aber es soll für die Zukunft auch an andere Finanzierungsmöglichkeiten gedacht werden. „Der Pin-Verkauf hat nichts mit der Qualität der Veranstaltung zu tun“, betont Gerd Weise.

Aus Sicht der Organisatoren war es ein größtenteils ruhiges Stadtfest. Das sieht die Polizei ähnlich. Sie war während der Festtage unübersehbar auf dem Gelände unterwegs. Kleinere Störungen seien so frühzeitig erkannt und Konfrontationen unterbunden worden. Freitagabend sei es auf dem Marienplatz zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen etwa 20 Personen deutscher und ausländischer Herkunft gekommen. „Durch ein schnelles Eingreifen der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte verhinderten die Beamten eine Zuspitzung der Situation“, teilte die Polizei mit. Die Polizisten trennten die Personengruppen, stellten Personalien fest und sprachen Platzverweise aus. Insgesamt registrierte die Polizei 21 Straftaten im Zusammenhang mit dem Altstadtfest. Vor allem habe es sich um Körperverletzungen sowie Beleidigungen, überwiegend zwischen Einzelpersonen, gehandelt. (SZ/mk)

