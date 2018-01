Großes Aufräumen und Reparieren Die S-Bahn rollte am Morgen wieder, die Straßenbahn am Nachmittag. Feuerwehren fahren mehr als 400 Einsätze.

zurück Bild 1 von 4 weiter Es geht ans Aufräumen. In Radeburg auf dem Gelände des Kindergartens Sophie Scholl zersägt ein Bauhofmitarbeiter mit der Motorsäge einen der umgestürzten Bäume. © Norbert Millauer Es geht ans Aufräumen. In Radeburg auf dem Gelände des Kindergartens Sophie Scholl zersägt ein Bauhofmitarbeiter mit der Motorsäge einen der umgestürzten Bäume.

Umgefallen wie beim Mikado – am letzten Gehöft gegenüber vom Wildgehege an der Straße nach Radeburg sieht es Freitag früh verheerend aus. Reihenweise hat der Sturm hier die Bäume umgestürzt. Einer fiel aufs Haus.

Ein neues Dach und dann so was. In Moritzburg an der Kalkreuther Straße an den Häusern des Siedlervereins ist dieser Baum auf das Gebäude gestürzt und hat großen Schaden angerichtet.

Die Straßenbahnlinie 4 konnte am Freitagnachmittag wieder normal bis nach Coswig und Weinböhla rollen. Monteure hatten den Oberleitungsschaden an der Gleisschleife und am Steinbacher Weg repariert.

Mit dem Ende der Nacht zeigte sich in vollem Ausmaß, was Sturmtief Friederike angerichtet hat. Der Orkan vom Donnerstag hat eine Schneise der Verwüstung durch den Landkreis gezogen. Kreisbrandmeister Ingo Nestler geht von mehr als 400 Einsätzen der Rettungskräfte aus.

Radebeul: Lebenswichtige Nachbarschaftshilfe in Lindenau

Die Radebeuler Feuerwehrleute hatten am Freitag eine kurze Nacht hinter sich, als sie schon wieder ausrücken mussten. Früh halb drei waren sie im Bett, sagt Stadtwehrleiter Roland Fährmann. Halb sieben ging es für die ersten wieder zu Aufräumeinsätzen. Über 80 Mal wurden die Kameraden von allen Radebeuler Wehren gerufen. Hilfe von anderen Wehren aus der Umgebung gab es dieses Mal nicht, denn die hatten alle bei sich zu tun. Die meisten Schäden verursachte Sturm Friederike auf der Höhe in Lindenau, sagt Fährmann. Dort stürzten zahlreiche Bäume um. Zu einer besonders heiklen Situation in Lindenau wurden das THW und der Rettungsdienst hinzugerufen. Bei einer Frau, die auf ein Beatmungsgerät angewiesen ist, war der Strom ausgefallen. Das lebenswichtige Gerät lief nur noch mit Batterie. Wie lange die hält, wusste niemand genau. „Es gab dann eine gute Nachbarschaftshilfe“, sagt Fährmann. Von einem Haus, in dem der Strom nicht weg war, wurde ein Kabel bis in die Wohnung der kranken Frau gelegt.

Insgesamt 60 Kameraden waren in der Sturmnacht im Einsatz. Tags darauf hatte der Stadtwehrleiter vor allem die Sicherheit seiner Männer und Frauen im Auge. „Nach zwölf bis 24 Stunden im Einsatz müssen die Kameraden zur Ruhe kommen.“ Die Wehren rückten deshalb am Freitag nur noch zu Einsatzorten aus, an denen Gefahr drohte.

Ingolf Zill von der Verkehrsbehörde schickte seine Mitarbeiter zum Aufräumen vom umgestürzten Verkehrsschildern.

Der S-Bahnverkehr zwischen Meißen und Dresden rollte etwa ab 8 Uhr am Freitag wieder normal. Zuvor hatte es Verspätungen gegeben, weil auf der Strecke von Dresden nach Bad Schandau noch Behinderungen auftraten.

Schäden sind auch durch in die Oberleitung gestürzte Bäume auf der Straßenbahnlinie 4 entstanden. So musste bis Freitagnachmittag an der Gleisschleife in Radebeul-West repariert werden. In Weinböhla am Steinbacher Weg dauerten die Arbeiten bis zum Mittag. Zwischen Coswig und Weinböhla fuhren Busse.

Weinböhla: Feuerwehr beim Evakuieren der Mistschänke dabei

Kurz vor 16 Uhr erreichte der erste Friederike-Alarm die Weinböhlaer Wehr. Von da an kamen die Kameraden nicht mehr zur Ruhe, sagt Wehrleiter Eckhard Häßler. Immer mehr Bäume kippten auf Straßen, Autos, Häuser. An der Forststraße/Ecke Köhlerstraße stürzte eine Riesenpappel um. Die Feuerwehr musste die Arbeit daran am Tag darauf abgeben, weil sie auch andernorts gebraucht wurde. Am Ortsausgang Forststraße Richtung Mistschänke war am Freitag ebenfalls noch viel Arbeit. Am Vorabend musste die Mistschänke im Beisein der Wehr evakuiert werden. Auch am Neuen Anbau waren die Retter gefragt, wegen blockierter Fahrzeuge. 47 Einsätze mit 26 Kameraden und sechs Fahrzeugen kamen bis Freitag, 16.30 Uhr, zusammen.

Coswig: Mit dem Hubsteiger zur Amtshilfe in Steinbach

Auch in Coswig war mit acht Fahrzeugen die gesamte Technik unterwegs. 34 Einsätze gab es an beiden Tagen für 40 Feuerwehrleute, es ging im Minutentakt, sagt Wehrchef Andreas Schorbogen. Im Stadtgebiet und in den Ortsteilen waren vor allem umgestürzte Bäume zu beseitigen. Beschädigte Dächer mussten abgeräumt werden. Am Freitagmorgen waren die Coswiger wegen einer Stromleitung unterwegs, am Nachmittag mit dem Hubsteiger in Steinbach für Amtshilfe bei Sägearbeiten.

Moritzburg: Bäume blockieren Straßen und treffen Häuser

Wie Moritzburgs Bürgermeister Jörg Hänisch auf SZ-Nachfrage sagte, mussten mehrere Straßen gesperrt werden. Betroffen waren unter anderem die Kalkreuther, die Große Fasanen-, die Waldteich- und die Volkersdorfer Straße. Bis Freitagmittag machte die Feuerwehr alle wieder befahrbar. Schäden entstanden zudem an zahlreichen privaten Gebäuden. Schwerpunkt des Sturmgeschehens sei vor allem das Gebiet um Steinbach und Auer gewesen. Die Straße zwischen den Ortsteilen war auch am Nachmittag noch dicht. Dort wurden nach Auskunft des Bürgermeisters auch Leitungen zerstört. In der Nacht waren 60 Kameraden im Einsatz. Ab Freitag früh dann 30 Leute in gemischten Einsatztruppen.

Radeburg: Neue Befehlsstelle besteht ihre Feuertaufe

In der Kita Sophie Scholl fällte der Sturm vier große Bäume, die am Freitag von den Bauhofmitarbeitern zersägt wurden. Kleinere Schäden entstanden auch an kommunalen Gebäuden wie der Turnhalle der Oberschule, der Kita in Volkersdorf und einigen Feuerwehrgerätehäusern. Im Stadtzentrum blieb die Meißner Straße weiter gesperrt, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Ziegel vom Dach fallen könnten. Zunächst müssen von den privaten Eigentümern der Häuser diese Schäden gesichert werden, sagt Bürgermeisterin Michaela Ritter. Die neue ortsfeste Befehlsstelle der Radeburger Wehren in Bärnsdorf hat sich laut Stadtwehrleiter Marcus Mambk bewährt. Sie war erst vor einer Woche fertig geworden. „Nur eine Netzersatzanlage brauchen wir noch“, ergänzt der Radeburger Feuerwehrchef. „In der Nacht sind uns durch kurzzeitige Stromausfälle zwei Mal die Computer abgeschmiert.“ In Volkersdorf und anderen Teilen Bärnsdorfs habe der Netzausfall länger gedauert. (SZ/per, IL, gör)

