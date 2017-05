Großes Anpacken im Reiter Bei einem Arbeitseinsatz richten die Pächter von Weg 7 die verwaisten Gärten her. Ihr Antrieb ist der neue Vorstand.

zurück Bild 1 von 2 weiter Während Sohn Lucas den Rasen mäht (l.), kümmert sich sein Vater Maik Möbius (Mitte) um den Wildwuchs in einem der leerstehenden Gärten auf Weg 7. © Sebastian Schultz Während Sohn Lucas den Rasen mäht (l.), kümmert sich sein Vater Maik Möbius (Mitte) um den Wildwuchs in einem der leerstehenden Gärten auf Weg 7.

Detlef Hartmann und Petra Möbius schneiden beim ehrenamtlichen Arbeitseinsatz die verwilderten Äste, die für jeden Vorbeifahrenden von der Leutewitzer Straße aus sichtbar sind und potenzielle Pächter abschrecken.

Aufgeregt tuckert der Rasenmäher im grellen Sonnenschein durch das kniehohe Gras, säbelt es ab und schleudert es auf die frisch gemähte Wiese. Lucas Möbius hängen dicke Schweißtropfen im Gesicht, mehr aber noch seinem Vater, der soeben mit einem Spaten den Wildwuchs ausgestochen hat und nun schon wieder von den anderen Helfern in Anspruch genommen wird. „Wo sollen wir die Äste entsorgen?“ – „Was müssen wir alles wegmachen?“

Maik Möbius ist an diesem heißen Sonnabendvormittag ein gefragter Mann, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Der 31-Jährige ist der neue Vorsitzende von Weg 7 in der Kleingartenanlage Reiter und Initiator des ehrenamtlichen Arbeitseinsatzes am vergangenen Wochenende.

„Wir haben auf unserem Weg insgesamt 64 Gärten, von denen 30 leer stehen. Wenn die dann auch noch so aussehen, wie sie es derzeit tun, ist es nachvollziehbar, dass die kein Interessent haben will“, sagt Möbius und zeigt auf das wild wuchernde Gras und die zerzausten Büsche in den Gärten direkt hinter dem Eingangstor. „Die Leute, die auf unseren Weg kommen, drehen sich doch sofort wieder um und kommen nie wieder.“

Damit potenzielle Pächter in Zukunft nicht schon durch den Anblick der verwaisten Gärten abgeschreckt werden, wollen Maik Möbius und rund 20 freiwillige Helfer nun Ordnung in ihren Weg bringen. Sie befreien ihn vom Unkraut, schneiden die Büsche am Straßenrand, mähen das Gras, bauen Borde zurück und räumen die Lauben auf. Ziel ihrer Aktion ist es, die Gärten so pflegeleicht herzurichten, dass sie künftig von einem Freiwilligen, zusätzlich zum eigenen Garten, instand gehalten werden können.

Arbeitseinsatz mit Vorbildfunktion

„Außerdem wollen wir mit unserem Arbeitseinsatz ein Vorbild für die anderen Wege sein“, sagt Petra Möbius, während sie die Äste köpft, die sich durch den Maschendrahtzaun des vorderen Kleingartens gekämpft haben, wo sie bei Vorbeifahrenden auf der Leutewitzer Straße keinen gepflegten Eindruck hinterlassen. „Gerade hier vorn muss es besser aussehen, wenn wir Nachwuchs gewinnen wollen.“

Doch woher kommt die plötzliche Aufbruchstimmung, nachdem jahrelang nichts passiert war, weshalb manche Gärten schon gar nicht mehr als solche zu erkennen sind? „Der neue Vorstand hat mir einen spürbaren Motivationsschub gegeben“, sagt Maik Möbius. „Insbesondere Torsten Tietze hat mich angespornt, da er in meinem Alter ist und eine sehr positive Stimmung verbreitet.“

Nachdem sich Torsten Tietze bei der hitzigen Mitgliederversammlung Mitte März spontan um den Posten des Vorsitzenden des Kleingartenvereins beworben hatte und schlussendlich auch mit einem deutlichen Vorsprung an Stimmen der neue Chef vom Reiter geworden war, fühlte sich Maik Möbius ebenfalls bereit, endlich Verantwortung zu übernehmen und dem Kleingartenverein neues Leben einzuhauchen. „Ich hatte schon früher häufig mit dem Posten des Wegevorstands geliebäugelt, mich aber nicht wirklich getraut. Auch weil unter dem alten Vorstand nicht alles glatt lief“, so Möbius. Dank Torsten Tietze sei er nun so energiegeladen wie nie zuvor.

Gesundes Mittelmaß

Eine Aufbruchstimmung, die den Chef sicherlich freuen wird und das Potenzial hat, sich über die ganze Kleingartenanlage auszubreiten und eine neue Ära einzuläuten. Doch von solch pathetischen Zukunftsvisionen will man auf Weg 7 noch nichts wissen. Hier wird von Station zu Station geplant. „Erst einmal wollen wir die verwaisten Gärten auf ein Niveau bringen, das mit so wenig Arbeit wie möglich gehalten werden kann“, sagt Maik Möbius. „Und dann können wir weiterschauen, wie wir uns mit dem verbesserten Anblick präsentieren wollen. Ein Kinderfest könnte ich mir beispielsweise gut vorstellen.“

Doch bis das abgehalten werden kann, wird es noch dauern. Maik Möbius will die Freiwilligen mit ihren ehrenamtlichen Einsätzen nicht überfordern und die gute Stimmung ins Gegenteil umkehren. „Wir müssen hier ein gesundes Mittelmaß finden. Zu viel Arbeit vergrault.“ Und das wäre das Letzte, was der Reiter in seiner derzeitigen Lage gebrauchen könnte. Viel besser passt da der Name von Weg 7, denn der ist in der Kleingartenanlage momentan Programm: „Frühlingserwachen“.

