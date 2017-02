Großes Abschlussrennen für den Elferrat Zu Aschermittwoch gibt’s in Bad Muskau die erste Bilanz – aber keine Ruhepause bei den Karnevalisten.

Ob sie Erwin heißen oder Heidi, wissen wir nicht, aber von hinten an die Schultern, das klappt wunderbar bei der Polonaise im Muskauer Narrenschloss. © Frank Korte

Das Narrenschloss heißt wieder Lindenhof und befindet sich im Frühjahrsschlaf. Rathausschlüssel und Stadtkasse wurden unversehrt und termingerecht an den Bürgermeister zurückgegeben. Die Prinzessin gehört wieder ganz allein dem angetrauten Gemahl, der kleine Sohn sieht Mutti jetzt öfter. Und der Prinz ist wieder Single.

Den Umzug haben bei bestem Wetter mehr Gäste verfolgt, als Bad Muskau Einwohner hat. Und ein paar Tausend Besucher haben den Muskauer Göttern, Mythen und Heldensagen zu den Veranstaltungen im Lindenhof gehuldigt. Tendenz hier leicht steigend. Das Wochenende war der krönende Abschluss, eine echte Herausforderung für alle Beteiligten.

Stefan Enax, der Präsident des Elferrates, schildert die Eckdaten eines mehrtägigen Abschlussrennens. Freitags letzte Proben und Vorbereitungen. Am Samstag der Umzug durch die Stadt, abends der Große Karneval im Narrenschloss. Am Sonntagmorgen dann – kaum dass die späten Gäste den Saal verlassen haben – wurden im Narrenschloss die Spuren des Abends beseitigt. Mittags fuhr schon der Bus nach Cottbus, eine Visite beim dortigen „Zug der lustigen Leute“ ist in jedem Jahr Pflicht für die Muskauer Karnevalisten. Am Abend dann noch schnell auf Bockwurst und Bier in den Lindenhof.

Montagmorgen dann ging das Prinzenpaar samt Gefolge auf Dienstreise, besucht wurden diesmal die Kita und Grundschule in Bad Muskau und die Kitas Sonnenschein in Weißwasser und in Krauschwitz. Unmittelbar nach diesem Trip begann der Kinderfasching im rappelvollen Lindenhof. Und endlich abends der Rosenmontagsball, wieder mit vollem Haus. Auch von den Gästen wurde bis in den frühen Morgen am Tresen und auf der Tanzfläche alles abverlangt.

Am Faschingsdienstag lud Bürgermeister Andreas Bänder die Karnevalisten zum traditionellen Empfang ins Restaurant Oleander. Früher durfte man ins Rathaus. Den Angestellten wurden der Lärm und das Konfetti zu viel. Alkohol soll wohl auch nicht im Rathaus gereicht werden. Das war zu den Zeiten, als dem Elferrat der Titel „Hervorragendes Volkskunstkollektiv“ vom damaligen Rat des Kreises verliehen wurde und die Kollegen zum Fasching von der Arbeit freigestellt wurden.

Aschermittwoch ist einerseits Schluss mit lustig, andererseits beginnt das Abbauen der Deko im Saal. Bis Freitag soll das erledigt sein, Samstag ist schließlich die Jubiläumsveranstaltung zum Vierzigsten der Krauschwitzer Narrenzunft und gleichzeitig das Treffen der Regionalwerkstatt des Karnevalverbandes Lausitz. Wann kommen die Narren eigentlich zur Ruhe?

Eigentlich nie so richtig, so Enax. Wie ist die Bilanz für seine insgesamt vierzigste Saison in Diensten des Muskauer Elferrates? Zufrieden sei man, die Veranstaltungen der zweiundsechzigsten Saison wurden gut besucht. Vor allem der Hofball wurde von den Besuchern gut angenommen. Luft nach oben gäbe es natürlich auch, so bei der Weiberfastnacht. Das Motto hat gut funktioniert, Enax findet erstaunlich, was sich die Gäste zum Teil kostümtechnisch einfallen ließen. Er selbst hat sich erst spät mit dem Motto anfreunden können, dafür jetzt umso mehr.

Was bringt das nächste Jahr? Nichts ist so schlecht gelaufen, dass es grundlegend verändert werden müsste. Im März finde die Jahreshauptversammlung statt, mit Kassensturz und Konstituierung eines neuen Vorstandes. Dieser wählt dann den Präsidenten. Wird der Alte der Neue? Der Ausgang der Wahl ist nicht vorhersehbar. Zur Wahl stellen wird sich Enax, wie andere auch. Abwarten eben.

Und das nächste Motto? Entsteht als Ergebnis eines intensiven Brainstormings, spätestens im Sommer sei es soweit. Dann beginnen auch die scharfen Vorbereitungen für die neue Saison. Eine letzte Frage an den Präsidenten. Wenn ihm die Stadt von Samstag bis Dienstag gehört hat, warum hat er dann nicht gleich den längst fälligen Namen für den Grenzvorplatz festgelegt?

Enaxplatz klingt doch nicht schlecht, so nach vierzig Jahren im Amt. Immerhin zehn Jahre länger als der Olle Pückler hier durchgehalten hat. Daran hatte der Präsident gar nicht gedacht. Da gibt es doch Dinge, die man besser machen kann, im nächsten Jahr, sinniert er. Darauf ein dreifaches „Bad Muskau – Allan“.

