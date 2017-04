Großer Zulauf in den Sportvereinen Trotz stagnierender Einwohnerzahl haben die Zittauer Vereine viele neue Mitglieder gewonnen.

Die Zahl der Zittauer, die in Sportvereinen organisiert sind, ist weiter angestiegen. Das geht aus Zahlen des Oberlausitzer Kreissportbundes hervor. Im vergangenen Jahr gab es 29 Sportvereine in Zittau, bis April 2017 sind 32 gemeldet. Die „Europäische Stadt des Sports“ kommt so auf 7 083 Mitglieder. Damit sind 26,47 Prozent aller Zittauer Bürger in Sportvereinen organisiert. Die Quote liegt erheblich über der des Landkreises, wo der Durchschnitt der in Sportvereinen organisierten Menschen nur bei 16 Prozent liegt. Insgesamt gewannen die Zittauer Sportvereine in diesem Jahr 700 neue Mitglieder. Den größten Zulauf kann der Deutsche Alpenverein verzeichnen, der 74 neue Mitglieder aufnahm. Horst Seifert, Ehrenmitglied des Oberlausitzer Kreissportbundes, führt die erfreuliche Entwicklung auf das aktive Vereinsleben und die naturnahen Angebote des Deutschen Alpenvereins zurück. „Zweifellos hat auch das DAV-Kletterzentrum Quake im Westparkcenter dazu beigetragen“, so die Einschätzung des ehemaligen HSG-Geschäftsführers. Auf 50 neue Mitglieder bringt es die Sportgemeinschaft Zittau Süd, die Hochschulsportgemeinschaft Turbine (HSG) auf 36. Die SG Zittau Süd punktet mit Angeboten im Rehabereich und Sport für ältere und behinderte Menschen. Die HSG Turbine hingegen mache durch zahlreiche Sportveranstaltungen, wie beispielsweise in der Leichtathletik und im Boxen, auf sich aufmerksam, so Seifert.

Erfreulich ist auch die Mitgliederentwicklung bei den Kindern und Jugendlichen. Die Hälfte aller Zittauer Kinder und Jugendlichen ist in Sportvereinen aktiv. Zum Vergleich: Der Durchschnitt im Kreis beträgt 32 Prozent. „Unsere Stärke im Süden des Landkreises liegt wohl darin, dass die Vereine untereinander nicht konkurrieren, dazu haben wir vor langer Zeit die Weichen gestellt“, so Horst Seifert. (mh)

