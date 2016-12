Großer Zander an der Angel Frank Hoffmann vom Angelzentrum Görlitz hat aus dem Quitzdorfer See ein 82 Zentimeter langes Exemplar aus dem Wasser gezogen. Es ist nicht sein erster Rekordfang.

Der geangelte Zander hat eine Länge von 82 Zentimetern. © privat

Als Frank Hoffmann vom Angelzentrum Görlitz wieder einmal am Stausee Quitzdorf geangelt hat, wollte er schon einen Zander aus dem Wasser ziehen. Dass sein Fang aber so ein großer wird, ist dann auch für ihn eine besonders große Freude gewesen. So besaß der Fisch eine Länge von 82 Zentimetern. „Da der Zander zum Essen viel zu groß war, durfte dieser nach dem Foto-Termin wieder in das kühle Nass zurück“, berichtet Frank Hoffmann, dem so eine Erinnerung bleibt.

Schon vor zwei Jahren hatte er einen großen Fang gemacht, damals aber im Bodden vor der Insel Rügen. Dort angelte Frank Hoffmann einen 1,07 Meter langen Hecht, zehn Kilogramm schwer. Sein persönlicher Hecht-Rekord. Doch am Ende blieben ihm auch nicht mehr als ein Foto und die Erinnerung. Denn zum Essen war der Hecht auch in diesem Fall viel zu üppig. (SZ)

