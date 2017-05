Großer Wirbel um kleines Schild Die Stadt hat den Grünpfeil am Riesapark entfernt. Das ärgert viele Fahrer. Nicht jeder schiebt die Schuld auf die Behörden.

Seit der Grünpfeil an der Ampelkreuzung vor dem Riesapark entfernt wurde, klagen Autofahrer über die Verkehrssituation vor Ort. © Lutz Weidler

Eine scheinbar kleine Änderung sorgt für viel Diskussionsstoff unter den SZ-Lesern auf Facebook. Seit der Grünpfeil an der Ampelkreuzung vor dem Riesapark entfernt wurde, klagen Autofahrer über die Verkehrssituation vor Ort. „Heute standen die Autos, die aus dem Real kamen, bis oben zur Tankstelle“, schreibt beispielsweise Ronny Glässer am Montag. „Ob das die richtige Entscheidung war, den Pfeil abzumontieren, bezweifle ich.“ Und eine andere Nutzerin klagt, sie habe es erst bei der dritten Grünphase auf die Kreuzung geschafft. Stephan Hoffmann sieht das ähnlich: Jahrelang habe es funktioniert. Fünf Unfälle hätten letztlich dazu geführt, dass der Pfeil abgebaut wurde. Und das „bei zigtausend Autos“. Busfahrerin Michaela Franz macht auf ein Problem aufmerksam, das vor allem ihre Berufsgruppe betrifft: „Die Busse kommen da oben so schon schlecht raus, weil kaum einer hält. Wie ich vorhin beobachtet habe, staut sich die Rechtsabbiegerspur bis hoch. Da kommen wir mit dem Bus gar nicht mehr rum.“

„Von zehn fahren fünf bei Rot“

Andere Autofahrer zeigen dagegen Verständnis für die Entscheidung. „Mir hat man schon so oft die Vorfahrt an der Stelle genommen“, berichtet Beatrice Schulze. Einige Male habe sie sogar eine Vollbremsung machen müssen, weil Autofahrer so knapp vor ihr in die Rostocker Straße eingebogen seien. Viel besser sei es jetzt allerdings auch nicht, schreibt Jörg Giersdorf. „Von zehn fahren fünf bei Rot.“ Er gehe jede Wette ein, dass in den nächsten Tagen die Polizei kontrollieren und abkassieren werde. Häufigere Kontrollen hätte auch Nutzer Martin McFly besser gefunden, als den Grünpfeil abzumontieren. „Am besten wäre: Pfeil dran, Polizei kontrolliert das gelegentlich und kassiert ordentlich ab. So lernt es auch der Letzte. Das wäre doch eine Win-win-Situation.“

Daniel Schubert regt derweil an, dass sich auch am Parkplatz etwas tun müsse. Es würde nicht zu so viel Verkehr kommen, wenn die Betreiber endlich eine zweite Ausfahrt fertigstellen würden. Eine andere Idee haben Christin und Jens Grabowski: Ein Kreisverkehr sei die beste Lösung, vermuten sie. (SZ)

