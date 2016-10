Großer Umbau am Kulturhaus Mehrere Millionen Euro sollen nächstes Jahr investiert werden. Nach einem erneuten Eigentümerwechsel.

Die Geschichte des Kulturhauses, das nicht immer so aussah, sondern in der DDR umgebaut und vergrößert wurde, ist wechselhaft. Besonders rasant verlief sie nach der Wende durch mehrere Eigentümerwechsel. So beständig viel los wie früher ist aber schon lange nicht mehr. Einen neuen Anlauf soll es jetzt geben. © Steffen Unger

In der traditionsreichen Geschichte des Kulturhauses Bischofswerda wird aller Wahrscheinlichkeit nach sehr bald ein weiteres neues Kapitel aufgeschlagen. Nach offiziell noch nicht bestätigten Informationen vollzieht sich gerade erneut ein Eigentümerwechsel. Ein Unternehmen aus Dresden mit guten Referenzen soll es werden.

Die avisierten Neuen planen einen großen Umbau des Kulturhauses. Das bestätigte Bischofswerdas Oberbürgermeister Holm Große am Freitag auf Anfrage. Wie Große auch sagte, arbeiten die Investoren seit einigen Wochen am Konzept und verhandeln mit möglichen künftigen Mietern. In Erscheinung treten wollen sie aber noch nicht. Es heißt, sie können sich und ihr Konzept noch dieses Jahr vorstellen.

Was genau passieren wird, wissen Insider. „Ein Traum“, soll es werden, heißt es. Offiziell kann über die Pläne aber nur spekuliert werden. Sicher ist, dass es so kommt, wie nach dem letzten Eigentümerwechsel im Sommer 2015 angekündigt. Demnach geht es darum, Teile des Kulturhauses nicht mehr für die Kultur zu nutzen, sondern privatwirtschaftlich, um die Immobilie auf Dauer finanzieren zu können. Im Rahmen einer Multinutzung ist es wahrscheinlich, dass es Kulturveranstaltungen gibt, aber in kleinerem Rahmen als über Jahrzehnte möglich. Ansonsten scheinen verschiedene Wohnformen als neue Nutzung naheliegend. Auf Anfrage sagte OB Große, er habe gegenüber den Investoren das Interesse der Stadt nachdrücklich bekundet, dass das Kulturhaus erhalten bleibt und hier weiter auch städtische Veranstaltungen stattfinden können, darunter die Schuleingangs- und Jugendweihefeiern. Nach nicht bestätigten Informationen bleibt der große Saal erhalten und wird schöner angesichts einer vielleicht sogar neuen Bühne.

Spekulationen über das Haus

Die Verhandlungen um das Kulturhaus, einen neuen Eigentümer, den Umbau und das veränderte Nutzungskonzept waren zuletzt Teil von Spekulationen. Nun ist klar, dass sie im September Fahrt aufgenommen haben. Noch im August, kurz vor dem Gastspiel den Ensembles der Rockoper Faust gab es im Rathaus einen großen Bahnhof sowohl für das Ensemble als auch für Eigentümer Dietrich Schulz und dessen damals vorgestellten neuen Eventmanager Jens Werner aus Görlitz. Auf Anfrage sagte OB Große nun, die Stadt habe ein großes Interesse gehabt, dass die publikumswirksame Veranstaltung vor allem im Interesse von Schülern nach Bischofswerda kommt. Daher habe man zusammen mit der Kreissparkasse die Schülerveranstaltung zur Rockoper auchganz bewusst hierher geholt. Die Entwicklung, wie sie sich jetzt abzeichnet, sei zu dem Zeitpunkt nicht im Detail absehbar gewesen.

Letzte Veranstaltung vor dem großen Umbau wird wahrscheinlich die Ü-30-Party von ATeams und Vegastar am 26. November. Das Format Ü 30 gehört wahrscheinlich auch zu der Art Veranstaltungen, die es aufgrund ihrer Größe künftig im Kulturhaus nicht mehr geben wird. Die Veranstalter Andreas Thomas und Patrick Hofmann: „Wir möchten Sie auf die vermutlich letzte legendäre Party im Kulturhaus Bischofswerda aufmerksam machen. Und mit der Region ein letztes Mal auf den drei ultimativen Floors feiern.“ Über tausend Gäste und damit einen Riesenzuspruch hatten die Ü-30-Partys dieser Veranstalter in Bischofswerda regelmäßig.

Stadt hat Vorkaufsrecht

Die Stadt Bischofswerda hat aus der Historie heraus ein Vorkaufsrecht an der Immobilie, ist deswegen über die aktuellen Verhandlungen informiert. Genutzt wird das Vorkaufsrecht aber nicht, wie OB Große auf Nachfrage sagte. Er betonte jedoch erneut, die Stadt habe aus Gründen der Stadtentwicklung und wegen der Historie des Hauses Interesse an einer gesicherten Zukunft des Hauses, nicht aber an Verfall oder Abriss. Abriss war schon zweimal Option. Zuerst als dem Landkreis Bautzen das Objekt zu teuer wurde. Doch dann kamen 2006 die Gesellschafter um Geschäftsführer Siebecke. Sie übernahmen das Haus und hielten es bis 2015 am Laufen. Dann folgte das Insolvenzverfahren über deren Kulturhaus GmbH, an dessen Ende Dietrich Schulz im letzten Sommer das Rennen machte. Bei dem Insolvenzverfahren gab es einen weiteren Interessenten. Nach SZ-Informationen plante dieser einen Abriss des Kulturhauses und den anschließenden Neubau von höchstwahrscheinlich Wohnungen auf dem innstadtnah gelegenen Grundstück am Platz des Volkes.

Nach noch nicht bestätigten Informationen werden nun 2017 mehrere Millionen Euro investiert. Das Ensemble der Fassade, das für viele zum Stadtbild gehört und nicht verzichtbar ist, soll dabei erhalten bleiben.

