Großer Tag in Freitals Kinogeschichte

Eine historische Aufnahme: Die am 1. Weihnachtsfeiertag 1930 eröffneten Zentrum-Lichtspiele zwei Monate nach der Premiere. Das „Zentrum“ (heute Stadtkulturhaus) war mit 650 Sitzplätzen Freitals zweitgrößtes Kino.Abbildung: Sammlung Huth © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Andere Zeiten, andere Sitten. In unseren Tagen würde es keinem Menschen einfallen, ausgerechnet über Weihnachten ein neues Kino zu eröffnen. Das ist in den 1920er- und 1930er-Jahren noch anders. Da sind Feiertage auch Kinotage. Mit Kind und Kegel lassen sich die Leute im Weißeritztal, in Erwartung etwas Besonderes vorgesetzt zu bekommen, gern beflimmern.

Der erste Weihnachtsfeiertag 1930 wird für Freitals Filmfreunde zu einem denkwürdigen Ereignis. Ein gewisser Josef Musil hat den Saal der Großgaststätte „Döhlener Hof“ in ein modernes Kino verwandeln lassen. Zur Verwunderung vieler Freitaler besitzt doch die Räumlichkeit als Schauplatz von Konzerten, Theateraufführungen, Geselligkeit und Tanz seit Langem einen ausgezeichneten Ruf. Der Saal ist fast das ganze Jahr über ausgebucht.

Dass es plötzlich zu einem Szenenwechsel kommt, hat mit dem politischen Leben in der jungen Stadt zu tun. Im Anschluss an eine Wahlversammlung der NSDAP im Herbst 1928 bricht eine wüste Saalschlacht aus, in deren Verlauf das gesamte Mobiliar zertrümmert wird. Die Direktion des Hauses resigniert und sieht keine Möglichkeit, den üblichen Saalbetrieb fortzusetzen. Mit der Geburt der Zentrum-Lichtspiele wird die desolate Situation beendet.

Flimmerzeit in der Kegelbahn

Der Film ist für den Bereich Döhlener Hof nichts Neues. Seit 1921 unterhält Musil in der Kegelbahn der Gaststätte die sogenannten Carola-Lichtspiele. Eine bescheidene Spielstätte, die den Freitalern täglich zwischen 16 und 21 Uhr Stummfilmfreuden beschert. Als Filmerklärer fungiert ein ausgedienter Dresdner Mime, musikalisch vom Mann am Klavier unterstützt. Der Besuch ist mäßig. Mit dem „Zentrum“ kann sich die schmale Carola-Flimmerdiele freilich nicht messen. Von Anfang an mit Rang ausgestattet, bietet die Neuheit 650 Personen Platz. Vor der Premiere inseriert Musil in der örtlichen Presse: „Zentrum-Lichtspiele, das schönste, größte und modernste Tonfilmtheater Freitals“.

Eine etwas vollmundige Reklame, die dem Chef des vier Jahre zuvor eröffneten „Capitols“ in die Nase fährt. Tatsächlich verfügt das „Capitol“ über eine noch größere Platzkapazität – die Bühne ist stilvoll, wie überhaupt die ganze Innenausstattung pompös wirkt. Ein Lichtspielhaus, das keinen Vergleich mit den Dresdner Premierenkinos zu scheuen braucht.

Samtvorhang und Lichteffekte

Das „Zentrum“ ist keineswegs schmucklos. Die eingebaute Muschelbühne wird von einem dunklen Samtvorhang verhüllt. Indirekte Deckenbeleuchtung und zu Beginn des Hauptfilms in die Bühnenzone eingeblendete farbige Lichteffekte verleihen dem Saal eine durchaus attraktive Note.

Die Auftaktvorstellung am ersten Weihnachtsfeiertag ist total ausverkauft. Freital ist neugierig. Von Musil extra eingeladen, sind Stadtverwaltung, die einheimische Geschäftswelt und das Handwerk stark vertreten. Auf den Plätzen zu 60 und 80 Pfennigen sitzen vornehmlich einfache Leute. Zur Feier des Tages hat Musil zehn Gratisplätze für einheimische Arbeitslose zur Verfügung gestellt.

Die Direktion überrascht zur Premiere mit einem reinen Tonfilmprogramm, vor 87 Jahren noch keine Selbstverständlichkeit. Pünktlich versickert das Saallicht, die Leinwand belebt sich: In gleichem Schritt und Tritt sowie sparsamer Bekleidung gibt es eine Parade der berühmten Tiller-Girls im Berliner Wintergarten. Ein Trickfilm schließt sich an mit der turbulenten Geschichte vom Kater Murr und Ritter Knurr. Darauf stimmt ein dumpfer Gong den Hauptfilm ein, die Großproduktion „Brand in der Oper“ mit prominenter Besetzung. In den Hauptrollen Gustav Fröhlich, Alexa Engström, Jarmila Novotna, Gustaf Gründgens. Ein Melodram voller Tragik und Musik. Das Publikum ist ganz bei der Sache und freut sich noch auf dem Heimweg über die gute Bild- und Tonqualität.

Fortan besitzt Freital zwei akzeptable Filmtheater, räumlich kaum 300 Meter voneinander getrennt. „Capitol“ und „Zentrum“ können auch nach Kriegsende ihre führende Position behaupten. Am 7. Februar 1947 löscht ein Brand das „Zentrum“ aus.

Initiiert von DDR-Ministerpräsident Otto Grotewohl wird das ehemalige Kino auf- und ausgebaut und am 23. Juni 1952 dem Rat der Stadt als Kulturhaus übergeben. Die Bühne in der Lutherstraße gilt seither als repäsentativste Kulturstätte Feitals.

