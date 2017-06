Großer Stromausfall in Großenhain Mehr als 4 000 Kunden hatten keinen Strom – in einem Ortsteil mussten manche Familien bis zu 14 Stunden warten.

zurück Bild 1 von 2 weiter Auszubildender Amadeus Schur säubert die Kabel-enden an der Schaltstation in Skassa. © Kristin Richter Auszubildender Amadeus Schur säubert die Kabel-enden an der Schaltstation in Skassa.

Adelsdorf, Stroga, Skaup und Skäßchen hingen dagegen gestern noch an Notstromern.

Überall sind Reparaturtrupps unterwegs. In Skassa werden am Dienstagvormittag fieberhaft die Kabel in einem Schaltschrank neu gezogen, der am Montagabend gebrannt hat – die Anwohner hatten hier teilweise 14 Stunden lang keinen Strom. Doch damit hält Skassa nur zeitlich den Rekord. Viel schlimmer ist, der Stromausfall zieht sich nahezu flächendeckend durch Großenhain und reicht bis ins angrenzende Schönborn, Adelsdorf und Brößnitz. Dort hängt das Kieswerk an der Großenhainer Hauptleitung. Als kurz nach 16 Uhr am Montag erste Kommentare aus Großraschütz im sozialen Netzwerk Facebook zu lesen sind, dass der Strom weg ist, gehen die Großenhainer noch davon aus, dass irgendwo vielleicht ein Kabel bei Bauarbeiten beschädigt wurde. Doch dann melden sich Schlag auf Schlag mehr Betroffene: aus Skassa, Rostig, Weßnitz, Colmnitz, Bauda, Skäßchen, der Großenhainer Innenstadt, Folbern, Skaup, Stroga, Göhra – hier ist etwas Größeres passiert. Als dann noch die Sirenen aufheulen, glaubt keiner mehr an eine kleine Panne.

Die Enso schickt ihre schnelle Einsatztruppe los, denn zwischen Rostig und Stroga hat es in der Freileitung einen Fehler gegeben, ebenso am Umspannwerk an der Öhringer Straße, wie Enso-Sprecherin Claudia Kuba der SZ am Dienstag auf Anfrage mitteilt. Auslöser soll ein defektes Kabelstück bei Adelsdorf gewesen sein. Daraufhin waren zwischen Adelsdorf und Skaup die ersten Haushalte ohne Stromversorgung. Nun wurden die ersten Umschaltungen vorgenommen. Das hatte weitere Fehler zur Folge, und zwar an der Umspannstation Sparkasse, am Ärztehaus und Alleegässchen. Schließlich schmorten die Kabel in einem Schaltschrank in Skassa durch. Folbern und Quersa hatten schon kurze Zeit später wieder Strom, die Skassaer offenbar zuletzt. Doch Adelsdorf, Stroga, Skaup und Skäßchen hingen auch am Dienstag noch an Notstromern, die nun seit Montagabend laufen. Wie lange?

Genau aufs Kleingedruckte schauen

Enso-Sprecherin Claudia Kuba kann nur sagen: „Bis wir mit den Reparaturen fertig sind.“ Das kann dauern. Die gewaltige Überspannung durch den Kurzschluss hat auch Erdkabel explosionsartig bersten lassen. Da wird man an einigen Stellen wieder aufgraben müssen. Für die Kunden stellen sich nun aber noch andere Fragen. Wer bezahlt mögliche Schäden, zum Beispiel durch abgetaute Gefriertruhen, Betriebsausfallzeiten und dergleichen? Privathaushalte sollten ihre Hausratversicherung prüfen.

Vor allem in Altverträgen ist der Passus regelmäßig mit enthalten. Firmen müssen auch auf ihre Versicherungskonditionen achten. Denn die Enso zahlt nicht, da sie den Stromausfall nicht „vorsätzlich und fahrlässig“ verursacht hat. Zuletzt hatte ein Vermieter 2014 diese Erfahrung machen müssen. Rund 3000 Kunden in Großenhain und Umgebung standen am 20. Juli 2014 Stunden ohne Strom da.

Ursache war „das ungewöhnliche und nahezu gleichzeitige Aufeinandertreffen von vier Störungen im Mittelspannungsstromnetz der Enso. Dabei handelte es sich um drei Fehler an Strom-Erdkabeln sowie einen Defekt in einer Umspannstation in Kleinthiemig“, erklärte die Enso-Sprecherin damals schon kurz danach. Auch das Wohnhaus des betroffenen Vermieters in der Meißner Straße 80 war betroffen. Durch die Überspannung ging die Steuerung vom Aufzug kaputt. Auf dem Schaden blieb der Vermieter sitzen.

Den letzten größeren Stromausfall hatte es im Dezember 2016 in Tauscha, Würschnitz und Kleinnaundorf gegeben. Rund 2800 Kunden war hier weg vom Netz. Ursache: An der alten Försterei in Würschnitz war ein großer Ast von einem Baum auf die Mittelspannungsleitung gestürzt.

zur Startseite