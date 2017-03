Orientierungslauf Großer Sport im Friedewalder Forst Beim offiziellen Saisonauftakt der Orientierungsläufer kamen über 300 Starter im Alter von sieben bis 81 Jahren aus ganz Sachsen nach Radebeul.

© Symbolbild/Robert Michael

Beim offiziellen Saisonauftakt der Orientierungsläufer kamen über 300 Starter im Alter von sieben bis 81 Jahren aus ganz Sachsen an die Kottenleite in Radebeul.

Das erfahrenen Team des SSV Planeta Radebeul legte die Verantwortung für die Konzeption der einzelnen Strecken in die Hände des Nachwuchses. Die Brüder Erik (H18) und Martin (H16) Scheuermann bestanden die Aufgabe mit Bravour.

Im überraschend großen Starterfeld der Damen-Elite über 8,3 Kilometer mit 24 Kontrollposten gelang der erst 18-jährigen Ellen Klüser ein gleichmäßig schnelles Rennen ohne größere Fehler. Die Läuferin des USV TU Dresden hatte zwar „nur“ bei drei Zwischenabschnitten die Bestzeit, konnte aber nach reichlich der Hälfte des Rennens auf dem Weg zu Posten 12 nach einem fast 3-Minuten-Fehler ihrer Klubkameradin Anna Reinhardt die Führung übernehmen und bis zum Ende behaupten.

Die Herren-Entscheidung mit einer Strecke von über 13 Kilometern Luftlinie und 35 Kontrollposten wurde zum einem Zweikampf der beiden Dresdener Vereine Post-SV und USV TU, die sich am Ende die Ergebnisliste fast immer abwechselnd platzierten. Seine starke Form bewies, vor allem im Hinblick auf die Deutschen Meisterschaften im nacht- und Ultralang-Orientierungslauf in den kommenden Wochen, erneut Philipp Müller (Post), der anfangs nur Sekunden zurück, mit einer Serie von Zwischenbestzeiten bereits am 6. der 35 Kontrollposten die Gesamtführung übernahm und am Ende bis auf einen respektablen Vorsprung von fast dreieinhalb Minuten ausbaute. (HW)

zur Startseite