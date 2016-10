Großer Sirenentest im Landkreis Am Sonnabend heulen die Alarmgeräte in der gesamten Region auf. Dabei sollen Schwachstellen aufgedeckt werden.

Sonnabend, 12 Uhr, lärmen die Sirenen für eine Minute. © dpa

Jeden Mittwochnachmittag heulen die Sirenen im Landkreis kurz zur Probe. Diese Woche sind die Sirenen aber zweimal zur Probe zu hören. Am Sonnabend um 12 Uhr ist ein kreisweiter Testlauf angesetzt. Alle Sirenen, die von Städten und Gemeinde betrieben werden, lassen dann eine Minute lang das Signal „Warnung vor einer Gefahr“ ertönen. Es dauert eine Minute lang und ist ein auf- und abschwellender Heulton. Dieses Signal bedeutet „Warnung vor einer Gefahr“. Außerhalb des Probelaufs sollte man dann das Radion einschalten und auf Durchsagen achten.

Der große Testlauf im ganzen Landkreis kann Schwachstellen aufdecken, die beim regulären Test jeden Mittwoch nicht auffallen. So musste im vergangenen Jahr der komplette Testlauf wiederholt werden. In der ersten Runde im Oktober ist das Probesignal aus technischen Gründen flächendeckend ausgefallen. In der gesamten Weißeritzregion von Wilsdruff bis Altenberg blieben die Sirenen stumm. Das Signal aus der Großleitstelle in Dresden ist nicht in der Region angekommen. Der Probelauf zeigte diese Schwachstelle auf. Ein zweiter Versuch Ende November 2015 hat geklappt. Nun können die Bürger gespannt sein, ob sich das Alarmsystem inzwischen eingespielt hat, dass es am Sonnabend problemlos funktioniert. (SZ/fh)

